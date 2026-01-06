به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که تردد موتورسیکلت‌ها، به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی، از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه (۱۷ دی) تا ساعت ۸ صبح روز شنبه (۲۰ دی) از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

بر اساس این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

همچنین روز جمعه (۱۹ دی)، از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به سمت چالوس محدودیت تردد برقرار خواهد بود و از ساعت ۱۳، از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور به‌طور کامل مسدود می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که از ساعت ۱۵ همان روز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد و با پایان این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال، در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان مقرر اعلام می‌شود.

بنا بر این اطلاعیه، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روزهای اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع است و عبور ناوگان کامیون و کامیونت (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه (۱۸ دی) و جمعه (۱۹ دی) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید که در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یک‌طرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس، در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

همچنین، بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم برقرار خواهد شد.