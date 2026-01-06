به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضامحسنی‌ثانی نماینده مردم غرب خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکمیل راه‌آهن سبزوار در ردیف اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، گفت: اعطای تسهیلات ماده ۵۶ این طرح شتاب گرفته است.

محسنی‌ثانی افزود: در فاصله‌ای نزدیک چک بعدی راه آهن تأیید و از طریق بانک ملت پرای پرداخت به پیمانکار اجرای پروژه پرداخت می‌شود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عملیات اجرایی طرح راه آهن سبزوار که سالهای گذشته دچار رکود شده بود هم اینک به گام پایانی رسیده و همزمان با روند تکمیل ساختمان نیمه‌تمام و محوطه‌سازی ایستگاه، ریل گذاری آن نیز انجام می‌شود.

محسنی ثانی افزود: در راستای تکمیل طرح ریلی نشستی هفته گذشته با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت توسعه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور برگزار شد.