۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

محسنی‌ثانی: اعطای تسهیلات طرح ریلی سبزوار شتاب گرفت

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه تکمیل راه‌آهن سبزوار در ردیف اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، گفت: اعطای تسهیلات ماده ۵۶ این طرح شتاب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضامحسنی‌ثانی نماینده مردم غرب خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکمیل راه‌آهن سبزوار در ردیف اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، گفت: اعطای تسهیلات ماده ۵۶ این طرح شتاب گرفته است.

محسنی‌ثانی افزود: در فاصله‌ای نزدیک چک بعدی راه آهن تأیید و از طریق بانک ملت پرای پرداخت به پیمانکار اجرای پروژه پرداخت می‌شود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عملیات اجرایی طرح راه آهن سبزوار که سالهای گذشته دچار رکود شده بود هم اینک به گام پایانی رسیده و همزمان با روند تکمیل ساختمان نیمه‌تمام و محوطه‌سازی ایستگاه، ریل گذاری آن نیز انجام می‌شود.

محسنی ثانی افزود: در راستای تکمیل طرح ریلی نشستی هفته گذشته با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت توسعه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور برگزار شد.

رامین عبداله شاهی

