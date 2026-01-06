تجمع بزرگ مردم ولایتمدار نطنز در محکومیت یاوه گویی ترامپ و اغتشاشات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باباخانی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نطنز عصر سه شنبه در تجمع مردمی تا پای جان برای ایران اظهار کرد: تجمع مردمی با هدف محکومیت اغتشاشات اخیر، اعلام حمایت قاطع از انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری برگزار شد و شرکت‌کنندگان آن را مشت محکمی به یاوه‌گویی‌ها و تهدیدات اخیر ترامپ و جبهه استکبار جهانی عنوان کردند.

وی افزود: حاضران با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق»، «همه زیر پرچم هیهات من‌الذله» و «ما همه عاشق حیدر هستیم»، انزجار خود را از استکبار جهانی، صهیونیسم و جریان نفاق اعلام کرده و بر ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در ادامه این مراسم، آقای نیک‌نژاد شاعر انقلابی با قرائت اشعار حماسی و آقای افشار از مداحان انقلابی با اجرای برنامه‌های ولایی، فضای معنوی و انقلابی خاصی به این اجتماع مردمی بخشیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی امام جمعه نطنز نیز در سخنانی با اشاره به مکتب حیات‌بخش اسلام ناب محمدی (ص) اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی (ره) در برابر همه توطئه‌های آمریکا، اروپا و صهیونیسم جهانی ایستاده و علی‌رغم جنگ تحمیلی، کودتاها و فتنه‌های داخلی، همچنان با اقتدار مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی با استناد به آیه شریفه

«وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ…»

تأکید کرد: حضور مردم بصیر و انقلابی، ضامن تداوم و پایداری انقلاب اسلامی است.

در پایان این تجمع، مردم شهرستان نطنز با تجدید بیعت با آرمان‌های امامین انقلاب، شهدا، اسلام ناب محمدی (ص) و ولایت فقیه، بار دیگر حمایت قاطع خود از انقلاب اسلامی را اعلام کردند.