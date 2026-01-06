  1. استانها
تجمع بزرگ مردم ولایتمدار نطنز در محکومیت یاوه گویی ترامپ و اغتشاشات

نطنز _تجمع بزرگ و باشکوه مردم ولایتمدار شهرستان نطنز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، اصناف، جوانان انقلابی و جمعی از مسئولان در مصلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باباخانی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نطنز عصر سه شنبه در تجمع مردمی تا پای جان برای ایران اظهار کرد: تجمع مردمی با هدف محکومیت اغتشاشات اخیر، اعلام حمایت قاطع از انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری برگزار شد و شرکت‌کنندگان آن را مشت محکمی به یاوه‌گویی‌ها و تهدیدات اخیر ترامپ و جبهه استکبار جهانی عنوان کردند.

وی افزود: حاضران با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق»، «همه زیر پرچم هیهات من‌الذله» و «ما همه عاشق حیدر هستیم»، انزجار خود را از استکبار جهانی، صهیونیسم و جریان نفاق اعلام کرده و بر ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در ادامه این مراسم، آقای نیک‌نژاد شاعر انقلابی با قرائت اشعار حماسی و آقای افشار از مداحان انقلابی با اجرای برنامه‌های ولایی، فضای معنوی و انقلابی خاصی به این اجتماع مردمی بخشیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی امام جمعه نطنز نیز در سخنانی با اشاره به مکتب حیات‌بخش اسلام ناب محمدی (ص) اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی (ره) در برابر همه توطئه‌های آمریکا، اروپا و صهیونیسم جهانی ایستاده و علی‌رغم جنگ تحمیلی، کودتاها و فتنه‌های داخلی، همچنان با اقتدار مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی با استناد به آیه شریفه

«وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ…»

تأکید کرد: حضور مردم بصیر و انقلابی، ضامن تداوم و پایداری انقلاب اسلامی است.

در پایان این تجمع، مردم شهرستان نطنز با تجدید بیعت با آرمان‌های امامین انقلاب، شهدا، اسلام ناب محمدی (ص) و ولایت فقیه، بار دیگر حمایت قاطع خود از انقلاب اسلامی را اعلام کردند.

