به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خرمی، سرپرست فرمانداری بشاگرد، با پروین پشتکوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، موضوع راه‌اندازی مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر سردشت و همچنین اجرای تماشاخانه سیار در روستاهای کم‌برخوردار شهرستان برای کودکان مورد بررسی قرار گرفت.

خرمی با تأکید بر اهمیت عدالت فرهنگی، راه‌اندازی مرکز کانون در سردشت را گامی مؤثر برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان دانست و افزود: تماشاخانه سیار با اجرای نمایش‌های آموزشی و فرهنگی در روستاها، زمینه دسترسی برابر به برنامه‌های هنری را فراهم می‌کند.

پشتکوهی نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های فرمانداری، آمادگی کانون برای همکاری مشترک، تأمین گروه‌های اجرایی تئاتر و برنامه‌ریزی دوره‌ای اجراها در روستاهای هدف را اعلام کرد.

این نشست با هدف تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان بشاگرد و شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در مناطق کمتر برخوردار برگزار شد.

