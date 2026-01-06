افزایش تلفات حملات «قسد» به حلب؛ ۵ کشته و ۲۱ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، رسانههای سوری گزارش دادند که محلههای مسکونی در محله المیدان در شهر حلب در شمال سوریه هدف گلوله باران و حملات پهپادی قرار گرفت که در نتیجهٔ آن، یک کودک جان باخت و کودکی دیگر زخمی شد.
همچنین یک پهپاد انتحاری متعلق به قسد، یک ایستگاه سوخت در منطقه السلیمانیه را هدف قرار داد.
منابع محلی اعلام کردند که در پی تشدید حملات، ساکنان خیابان نیل و برخی مناطق اطراف، منازل خود را ترک کرده و به نقاط امن منتقل شدهاند.
از سوی دیگر، در حمله پهپادی قسد به مواضع ارتش سوریه در حلب، یک نظامی سوری جان باخت و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.
ارتش سوریه اعلام کرد که یگانهای آن مبدأ شلیک موشکها و پهپادهای قسد را هدف قرار داده و تعدادی از پهپادها و یک انبار مهمات این گروه را منهدم کردهاند.
مقامات سوری تأکید کردند که اقدامات قسد نشان میدهد این گروه به توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ پایبند نیست و تلاش دارد اوضاع را به سمت درگیری گسترده سوق دهد.
استاندار حلب نیز با هشدار به شهروندان، از آنان خواست از تردد در مرکز شهر و مناطق درگیری خودداری کنند و از تجمع در اماکن شلوغ بپرهیزند.
در پی تشدید ناامنی، مقامات سوریه اعلام کردند که کلاسهای مدارس دانشگاهها و ادارات دولتی در روز چهارشنبه در شهر حلب تعطیل خواهند بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که طی روزهای اخیر، چندین دور نشست میان دولت سوریه و نمایندگان قسد در دمشق برگزار شده، اما بنا بر گزارشها نتیجه ملموسی نداشته است.
دولت سوریه قسد را متهم میکند که در اجرای توافق مربوط به ادغام نهادهای مدنی و نظامی، بازگشایی گذرگاهها و تاکید بر تمامیت ارضی سوریه تعلل میکند.
نظر شما