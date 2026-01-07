هلاکو: توزیع ماهانه یک میلیون تومان اقلام کالابرگ در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیکی گفت: بر اساس بند «خ» تبصره بودجه سال ۱۴۰۴ و با پیشنهاد شش وزارتخانه، آئیننامه اجرایی این طرح با هدف تضمین امنیت غذایی و جبران فشارهای قیمتی به تصویب هیئت دولت رسیده و وارد فاز اجرا شده است.
به گفته هلاکو، در مدل جدید، یارانه کالاهای اساسی بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی پرداخت میشود؛ تغییری راهبردی که قرار است آثار نوسانات ارزی و افزایش قیمتها را برای مردم تا حد زیادی خنثی کند.
پرداخت بیسابقه؛ یک میلیون تومان برای هر نفر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به ضعف پرداختها در مراحل قبلی کالابرگ گفت: در مراحل گذشته، دهکهای پایین نهایتاً ۶۲۰ هزار تومان و دهکهای بالاتر مبالغ ناچیزی دریافت میکردند، اما در طرح جدید، تمام دهکهای ۱ تا ۹ بهصورت مساوی مشمول دریافت ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر شدهاند.
وی افزود: این مبلغ بهصورت علیالحساب برای چهار ماه مجموعاً چهار میلیون تومان برای هر نفر هماکنون در حساب سرپرستان خانوار تجمیع شده است.
زمانبندی اجرای طرح در گلستان
هلاکو با تشریح زمانبندی اجرای طرح گفت: از چهارشنبه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی (دهکهای ۱ تا ۳)، از جمعه ۱۹ دی دهکهای یک تا سه خارج از نهادهای حمایتی، از دوشنبه ۲۲ دی دهکهای چهار تا هفت و از ۲۸ دی سایر افراد و جاماندگان یارانهای میتوانند خرید خود را انجام دهند.
به گفته وی، با اضافه شدن دهکهای ۸ و ۹، بیش از ۹۵ درصد جمعیت استان گلستان مشمول این طرح خواهند بود.
۱۱ قلم کالای اساسی؛ بدون اجبار در خرید
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: اقلام مشمول کالابرگ شامل لبنیات، گوشت قرمز، تخممرغ، برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، شیر کمچرب، ماست و پنیر است و سیاست دولت بر این است که خانوارها آزادانه و بر اساس نیاز خود خرید کنند.
۹۵ درصد بدون ثبتنام؛ فقط دهک ۱۰ باید اقدام کند
هلاکو تأکید کرد: هیچ ثبتنامی برای دهکهای ۱ تا ۹ وجود ندارد. فقط افراد دهک ۱۰ در صورت تمایل به بهرهمندی باید از طریق سامانه hemayat.mcls.gov.ir درخواست خود را ثبت کنند.
وی افزود: استعلام دهک و مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰ و همچنین اپلیکیشنهای بانکی امکانپذیر است.
هشدار جدی درباره پیامکهای جعلی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با هشدار صریح گفت: پیامکهای اطلاعرسانی وزارت رفاه هیچ لینکی ندارند. هر پیامک حاوی لینک، جعلی و با هدف کلاهبرداری است و مردم نباید به آنها اعتماد کنند.
برخورد قاطع با متخلفان؛ بستن ترمینال فروشگاهی
هلاکو از آمادهباش کامل تیمهای نظارتی خبر داد و گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه در استان ثبتنام شدهاند. هر فروشگاهی که تخلف کند، بلافاصله ترمینالش قطع و از طرح حذف میشود.
وی تأکید کرد: اعتبار کالابرگ تا یک ماه قابل استفاده است و در صورت عدم خرید، به مرحله بعد منتقل میشود.
کالابرگ جایگزین یارانه نقدی نیست
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: کالابرگ الکترونیکی کاملاً جدا از یارانه نقدی و طرح یسنا است و هیچکدام حذف نخواهند شد.
تعهد دولت در برابر افزایش قیمتها
هلاکو با اشاره به نگرانی مردم از گرانی گفت: در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، دولت در مراحل بعدی مبلغ کالابرگ را افزایش خواهد داد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
وی تأکید بر آرامش مردم گفت: هیچکس نگران نباشد؛ کالا به اندازه کافی وجود دارد، پول فروشگاهها سریع تسویه میشود و مردم بدون عجله، با آرامش خرید کنند.
