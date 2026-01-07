بی احتیاطی راننده در محور سربیشه- ماهیرود حادثه آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد امیر کاظمی گفت: شب گذشته گزارشی مبنی بر، برخورد یک دستگاه خودروی سواری پرادو با پراید در محور سربیشه به ماهیرود دریافت شد.

ادامه داد: این حادثه ساعت ۲۲:۰۹ سه‌شنبه در کیلومتر ۱۰ محور سربیشه ماهیرود، محدوده گردنه حسن‌کلنگی، به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش شد که بلافاصله مأموران پلیس راه و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه در این حادثه دو نفر کشته و هفت نفر نیز مصدوم شدند، افزود: مجروحان توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند که حال دو نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.

سرهنگ کاظمی علت این سانحه را بی‌مبالاتی و تجاوز به چپ ناشی از سبقت خودروی پرادو عنوان کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب بی‌مورد، از وقوع حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری کنند.