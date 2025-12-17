آغاز پروژه آبرسانی ۳۵۰ میلیارد تومانی در پیربازار و کفترود رشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر چهارشنبه با همراهی نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی، از شهر پیربازار و دهیاری روستای کفترود بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات مردم این منطقه قرار گرفت.

فرماندار رشت در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب شرب، اظهار کرد: آب شرب الفبای زندگی مردم است و دولت مکلف است با تمام توان برای رفع مشکلات این حوزه اقدام کند. پروژه آبرسانی که از منطقه لاکان آغاز شده و با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست، بخش مهمی از روستاهای این محدوده از جمله کفترود را تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت لوله‌گذاری آب در برخی مناطق از سال‌ها قبل انجام شده اما به شبکه متصل نشده است، افزود: این موضوع قابل قبول نیست و باید هرچه سریع‌تر با تکمیل تأسیسات، مردم از آب سالم و پایدار بهره‌مند شوند. در این مسیر، از همه ظرفیت‌ها از جمله همراهی نمایندگان مجلس نیز استفاده خواهد شد.

میرغضنفری همچنین با اشاره به مشکل ساخت‌وساز در حریم رودخانه در بخشی از شهر پیربازار، گفت: حدود ۱۷ واحد مسکونی در بستر و حریم رودخانه احداث شده که علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی و مالکیتی، هر سال با بارندگی‌ها دچار آب‌گرفتگی و خسارت می‌شوند و امکان لایروبی و مدیریت رودخانه را نیز سلب کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حل ریشه‌ای این مسئله، تصریح کرد: ادامه این وضعیت به نفع مردم و مدیریت شهری نیست؛ بنابراین مقرر شد جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سطح شهرستان و استان برگزار و برای تعیین تکلیف اسکان این خانوارها، اعم از تأمین زمین یا جابه‌جایی، تصمیم‌گیری نهایی انجام شود تا این دغدغه برای همیشه برطرف شود.

فرماندار رشت خاطرنشان کرد: رویکرد ما اقدامات مقطعی و صرفاً حضور در زمان بحران نیست؛ مردم انتظار دارند نتیجه ببینند. اگر دولت متولی ورود به این موضوع است، باید با برنامه، زمان‌بندی مشخص و تصمیم قاطع اقدام کند.

وی در پایان با قدردانی از صبوری مردم منطقه، گفت: محدودیت منابع مالی واقعیتی انکارناپذیر است، اما وظیفه ما کاهش آلام مردم و پیگیری مستمر مطالبات آنان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.