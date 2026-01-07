کشف ۱۰۲ میلیارد کالای قاچاق در مرز سیستان و بلوچستان؛ دستگیری ۹ متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی طی چند رشته عملیات موفق به کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزبانان در این چند رشته عملیات ضمن توقیف ۱۱ دستگاه خودرو، مقدار ۴۰۰ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، ۴ هزار و ۸۸۰ کیلوگرم روغن خوراکی، ۵ هزار و ۴۵۰ کیلوگرم آرد، ۵ هزار، ۹۳ هزار لیتر فرآورده نفتی، ۴۴۰ کیلوگرم مرغ زنده، ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی، تعداد ۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری به همراه ۶۵۳ عدد مهمات مربوطه کشف کردند.

سردار شجاعی در ادامه با اشاره به دستگیری ۹ متهم، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۱۰۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شدند، خاطرنشان کرد: سوداگران مرگ، قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزنشینان و مرزداران با وحدت و اعتقاد قلبی به حفظ حریم امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد خواهند کرد.