به گزارش خبرنگار مهر بوشهر، ذبیح‌الله خدائیان صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه بازرس کل استان بوشهر، با گرامیداشت یاد شهدای اسلام، انقلاب و شهدای جنگ دوازده‌روزه اخیر، اظهار کرد: مسئولیت‌هایی که به مدیران سپرده می‌شود، امانتی موقت است و باید با روحیه خدمتگزاری، اخلاق حسنه، شجاعت در تصمیم‌گیری و برنامه‌محوری از آن صیانت شود.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) افزود: مدیران نباید خود را طبقه‌ای جدا از مردم بدانند؛ ارباب‌رجوع، صاحب حق است و مسئول، خدمتگزار. اگر این نگاه حاکم شود، سعه‌صدر، شجاعت و موفقیت در مدیریت تحقق خواهد یافت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: دشمن با هدف ایجاد نارضایتی عمومی، معیشت مردم را نشانه گرفته، اما بخشی از مشکلات موجود ناشی از سوء‌مدیریت داخلی و عدم ایفای وظایف برخی مدیران است.

خدائیان با تأکید بر اینکه کشور با کمبود ارز مواجه نیست، گفت: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد چندین برابر نیاز کشور ارز در دسترس است، اما برخی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی پتروشیمی، فولادی و پالایشی از عرضه ارز صادراتی خودداری می‌کنند؛ این اقدام در شرایط فعلی خیانت به اقتصاد کشور است و مدیرانی که در این زمینه ترک فعل داشته باشند، بدون اغماض با آنها برخورد خواهد شد.

وی همچنین به تخلفات در حوزه ارزهای تخصیصی و کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: افرادی که ارز دریافت کرده‌اند اما کالا وارد نکرده‌اند، یا با ایجاد انحصار و احتکار، موجب گرانی و کمبود مصنوعی شده‌اند، باید پاسخگو باشند؛ سازمان بازرسی در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه با این افراد برخورد قاطع خواهد داشت.

بازرس عالی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم نظارت مؤثر بر شبکه توزیع کالا و عملکرد گمرکات و بنادر گفت: رسوب کالا در بنادر در حالی که کشور به آن نیاز دارد، قابل قبول نیست و هر دستگاهی که در این زمینه کوتاهی کند، مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود، استان بوشهر را قطب تولید گاز کشور دانست و هشدار داد: اگر برای افت فشار میدان‌های گازی به‌ویژه پارس جنوبی به‌موقع اقدام نشود، کشور با بحران تأمین گاز مواجه خواهد شد؛ مدیران باید از هم‌اکنون با سرمایه‌گذاری، انعقاد قراردادهای لازم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برای حفظ و افزایش تولید گاز اقدام کنند.

وی با اشاره به اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، هیچ دستگاه، نهاد یا شرکتی که به‌نحوی از بودجه یا سرمایه دولتی استفاده می‌کند، خارج از نظارت سازمان بازرسی نیست و عدم ارائه اسناد و اطلاعات به این سازمان، حتی با عنوان محرمانه، جرم محسوب می‌شود.

خدائیان در پایان تأکید کرد: مدیران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که هنگام واگذاری مسئولیت، وجدانشان آسوده باشد و بتوانند در پیشگاه خداوند و شهدا پاسخگو باشند؛ چرا که امروز فرصت خدمت است و فردا زمان حسابرسی.