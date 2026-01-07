اتحادیه اروپا نسبت به فاجعه انسانی در غزه هشدار داد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از کابینه رژیم صهیونیستی خواست تا قانون ثبت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی را اصلاح کند، زیرا این قانون مانع از فعالیت‌های بشردوستانه این سازمان‌ها در غزه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه این قانون خطری برای ادامه ارائه کمک‌های حیاتی به غیرنظامیان است، هشدار داد که محدودیت‌های مذکور ممکن است سازمان‌های بشردوستانه را مجبور به ترک سرزمین‌های فلسطین کند.

بر اساس این بیانیه خروج سازمان‌ها منجر به توقف ارائه کمک‌های اساسی مانند غذا، دارو، آب و سرپناه به مردم غزه خواهد شد.

اتحادیه اروپا ضمن اشاره به اینکه نیازهای بشردوستانه در غزه و کرانه باختری به بالاترین سطح خود رسیده است، خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها و تضمین دسترسی ایمن و گسترده به کمک‌های بشردوستانه فوری شد.

این اتحادیه خواستار رفع تمامی موانع پیش روی فعالیت سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های سازمان ملل شد و ابراز داشت که ادامه محدودیت‌ها همراه با شرایط زمستان و وخامت اوضاع زیرساخت‌ها، رنج غیرنظامیان را تشدید می‌کند.