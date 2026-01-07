تمدید بیش از ۷ هزار پروانه مهارت کارگران ساختمانی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی علوی ظهر چهارشنبه در همایش آشنایی با قوانین و مقررات بیمهای ویژه تشکلهای صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان در سنندج، مهارتآموزی و توانمندسازی کارگران را از اولویتهای اصلی این اداره کل خواند و تصریح کرد: هر اقدامی در مسیر آموزش و توانمندسازی کارگران، سرمایهگذاری بلندمدت برای توسعه پایدار استان محسوب میشود.
وی با تأکید بر طراحی آموزشهای مهارتی متناسب با نیازهای بخش ساختمان، گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان آماده همکاری با دستگاههای مرتبط برای برگزاری دورههای تخصصی در مراکز آموزشی و کارگاههای صنعت ساختمان است.
علوی همچنین اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هفت هزار و ۵۳۷ پروانه مهارت کارگران ساختمانی در استان تمدید شد.
وی افزود: آزمونهای مهارتی بهصورت ادواری برگزار میشوند تا روند تمدید کارت مهارت و ارتقای سطح مهارت کارگران با سهولت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به نقش کارگران و استادکاران در اشتغال پایدار و امنیت شغلی، اظهار کرد: هر میزان که در مسیر توانمندسازی این گروه گام برداریم، آثار مثبت آن در کیفیت و ایمنی کار و توسعه استان نمایان خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی خود را متعهد به حمایت از جامعه کارگری میداند
سید صلاح قریشی، مدیرکل تأمین اجتماعی کردستان، جایگاه مهم کارگران ساختمانی در چرخه تولید و توسعه عمرانی استان را یادآور شد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی خود را متعهد به حمایت از جامعه کارگری میداند و تلاش میکند خدمات بیمهای پایدار و مطلوبی ارائه دهد.
قریشی ناترازی منابع و مصارف در بیمه کارگران ساختمانی را یکی از چالشهای اصلی برشمرد و افزود: مدیریت این ناترازی نیازمند برنامهریزی منسجم، همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی تشکلهای کارگری است تا ضمن صیانت از حقوق بیمهشدگان، پایداری منابع سازمان حفظ شود.
وی بر ضرورت تعامل مستمر با انجمنها و نمایندگان کارگران ساختمانی تأکید کرد و افزود: این تعامل میتواند به شناسایی دقیق مسائل، انتقال دغدغهها و ارائه راهکارهای عملی منجر شود.
در این جلسه حاضران بر ادامه همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل آموزش فنی و حرفهای و تشکلهای صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان برای رفع مشکلات بیمهای و ارتقای مهارتهای تخصصی تاکید کردند.
