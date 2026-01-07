  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

رخشان: بارندگی ها ۶۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی بم خسارت زد

بم- مدیر جهاد کشاورزی بم از خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی بارندگی های اخیر به بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رخشان، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر گفت: میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی شهرستان بم بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: در این حادثه، حدود ۳۰ رشته قنات شهرستان دچار آسیب جدی شده و ۱۰۰ هکتار از باغات کشاورزان به دلیل ورود سیلاب و گل‌ولای نیازمند عملیات پاک‌سازی هستند.

رخشان، با بیان اینکه در بخش دام نیز به علت تخریب و استحکام ناکافی محل نگهداری دام، تعدادی از دام‌ها تلف شده‌اند تصریح کرد: در حوزه زیرساخت‌های آبیاری، حدود ۱۵۰ کیلومتر از کانال‌های آبیاری دچار خسارت شده و دو باب استخر ذخیره آب در اثر شدت سیلاب تخریب شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: میزان خسارت‌ها برآورد و گزارش مربوطه به استان ارسال شده است تا پس از بررسی‌های لازم، اقدامات حمایتی و جبران خسارت کشاورزان در دستور کار قرار گیرد.

رخشان، افزود: خدا را شاکریم که پس از چند سال شاهد بارندگی مطلوبی بوده‌ایم و امیدواریم با این رحمت الهی، سال زراعی پربار و پرآبی پیش رو داشته باشیم و کشاورزان نیز با امید بیشتر به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

