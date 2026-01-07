رخشان: بارندگی ها ۶۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی بم خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رخشان، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خسارات ناشی از بارندگیهای اخیر گفت: میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی شهرستان بم بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: در این حادثه، حدود ۳۰ رشته قنات شهرستان دچار آسیب جدی شده و ۱۰۰ هکتار از باغات کشاورزان به دلیل ورود سیلاب و گلولای نیازمند عملیات پاکسازی هستند.
رخشان، با بیان اینکه در بخش دام نیز به علت تخریب و استحکام ناکافی محل نگهداری دام، تعدادی از دامها تلف شدهاند تصریح کرد: در حوزه زیرساختهای آبیاری، حدود ۱۵۰ کیلومتر از کانالهای آبیاری دچار خسارت شده و دو باب استخر ذخیره آب در اثر شدت سیلاب تخریب شده است.
مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: میزان خسارتها برآورد و گزارش مربوطه به استان ارسال شده است تا پس از بررسیهای لازم، اقدامات حمایتی و جبران خسارت کشاورزان در دستور کار قرار گیرد.
رخشان، افزود: خدا را شاکریم که پس از چند سال شاهد بارندگی مطلوبی بودهایم و امیدواریم با این رحمت الهی، سال زراعی پربار و پرآبی پیش رو داشته باشیم و کشاورزان نیز با امید بیشتر به فعالیتهای خود ادامه دهند.
