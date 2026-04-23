محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط روز شنبه جوی نسبتاً پایدار همراه با روند افزایش دما در سطح استان مورد انتظار است.
وی افزود: سپس بهتدریج استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که تا اواسط هفته در اغلب نقاط سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و ریزش تگرگ در برخی نواحی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: شمال خلیج فارس نیز طی این روزها مواج پیشبینی میشود.
وی در ادامه توضیح داد: در شبانهروز گذشته امیدیه با ۳۳.۲ و ایذه با ۸.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری گفت: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۳۰.۹ و کمینه ۱۴.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
