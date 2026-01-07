آشوری: ایجاد شهرهای برخوردار و دارای هویت تمدنی ضرورتی راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر چهارشنبه در اجلاسیه تخصصی حوزه ساختمان با اشاره به لزوم تبدیل ایده‌ها به اقدامات عملی اظهار کرد: برای تحقق اهداف توسعه‌ای در پهنه سرزمینی کشور، صرف توافق نظری کافی نیست و نیاز به عزم راسخ، همکاری ساختارهای اجرایی، تقنینی و تخصصی وجود دارد.

وی با قدردانی از پیشکسوتان و نخبگان حاضر در این نشست، تکریم آنان را اقدامی در راستای پاسداشت خدمات ماندگار و تقویت سرمایه اجتماعی کشور دانست و افزود: توجه به تجربه‌های انباشته‌شده، نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی و کیفیت تصمیم‌سازی‌ها دارد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر شرایط خاص کنونی کشور گفت: امروز با همزمانی گسست‌ها و ناترازی‌ها مواجه هستیم و همین مسئله، بازنگری در روش حکمرانی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. هرچه انسجام و همدلی در اضلاع مختلف حاکمیت افزایش یابد، هزینه ارائه خدمات به مردم کاهش یافته و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: همگرایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش‌های تخصصی و مدنی می‌تواند به کوتاه شدن فرایندها، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف کلان توسعه‌ای منجر شود.

آشوری تازیانی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مسکن تصریح کرد: پس از انقلاب، سیاست‌های متعددی در این حوزه اجرا شده و امروز زمان آسیب‌شناسی و بازطراحی شیوه‌های اجرایی فرا رسیده است. نمی‌توان با یک نسخه واحد به نیازهای متنوع مسکن در کشور پاسخ داد.

وی ادامه داد: تکانه‌های پولی و مالی همواره با تأخیر بر بازار مسکن اثر می‌گذارند و همین مسئله موجب نارسایی‌هایی در تأمین مالی و اجرای برنامه‌ها شده است که نیازمند تدبیر جدی است.

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش قوانین مصوب مجلس گفت: اگرچه قوانین بالادستی چارچوب‌های راهبردی را مشخص کرده‌اند، اما در برخی موارد نیاز به بازنگری در شیوه‌های اجرا وجود دارد تا کارآمدی آن‌ها افزایش یابد. همکاری نزدیک دولت و مجلس می‌تواند در رفع این چالش‌ها مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه هرمزگان استانی راهبردی با کارکردهای ملی و فراملی است، افزود: وجود مناطق آزاد، ظرفیت‌های انرژی، بنادر، حمل‌ونقل ترکیبی و سازمان‌های توسعه‌گرا، این استان را به نقطه ثقل توسعه کشور تبدیل کرده است، اما همچنان در حوزه شهرسازی، معماری و مدیریت شهری با ناهماهنگی‌ها و آشفتگی‌هایی مواجه هستیم.

آشوری تازیانی تأخیر در تصویب و اجرای طرح‌های شهری را از عوامل تشدید این وضعیت دانست و گفت: رشد سریع تقاضا از مدیریت آن پیشی گرفته و این مسئله تنها مختص هرمزگان نیست، بلکه بسیاری از شهرهای کشور با آن درگیر هستند.

استاندار هرمزگان با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره انتقال پایتخت گفت: انتقال پایتخت سیاسی امری بسیار دشوار است، اما ایجاد پایتخت اقتصادی بر اساس الگوهای جهانی می‌تواند بخشی از فشارهای انباشته‌شده بر تهران را کاهش دهد؛ تجربه‌ای که در بسیاری از کشورهای دنیا به اجرا درآمده است.

وی در پایان با اشاره به شرایط مناطق مرزی تأکید کرد: مرزنشینان همواره در معرض مقایسه هستند و فقدان توسعه متوازن می‌تواند به نوعی سرخوردگی تاریخی منجر شود. ایجاد شهرهای برخوردار و دارای هویت تمدنی در سواحل جنوبی کشور، ضرورتی راهبردی است که باید با نگاه ملی دنبال شود.