۴ تُن روغن احتکار شده در شهر رفیع کشف شد

هویزه - دادستان عمومی و انقلاب هویزه گفت: در پی گزارش تخلف واحد صنفی در شهر رفیع، چهار تُن روغن خوراکی احتکارشده کشف و ضبط و پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم عگیری شامگاه چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح خبر کشف چهار تُن روغن خوراکی احتکار شده در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: پیرو گزارش واصله مبنی بر تخلف واحد صنفی در شهر رفیع از بخش نیسان شهرستان، بازرسی مشترکی با حضور نماینده دادستانی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام گرفت.

وی افزود: در جریان بازرسی مشخص شد حدود چهار تُن روغن خوراکی بدون مجوز قانونی خارج از شبکه رسمی توزیع احتکار شده بود.

بلافاصله پس از کشف تخلف، واحد صنفی متخلف پلمب و دستور تشکیل پرونده قضائی برای طی مراحل قانونی و برخورد قاطع صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه بر عزم جدی دستگاه قضائی در برخورد با مخلان اقتصادی، محتکرین و گران‌فروشان تأکید و خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با هرگونه اخلال در نظم توزیع کالاهای اساسی قاطعانه بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

عگیری همچنین اعلام کرد: به منظور تشدید نظارت‌ها و مقابله با پدیده احتکار، گشت‌های مشترک نظارتی افزایش خواهد یافت تا حقوق مصرف‌کنندگان به صورت کامل رعایت شود.

