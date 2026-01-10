جمع آوری ۳۶۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

سرهنگ حمید نوری فرمانده انتظامی زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف رضایت مندی شهروندان و برخورد با جرایم در یک هفته اخیر در سطح شهرستان زاهدان اجرا شد.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۰۵ نفر سارق، ۴۳۳ نفر معتاد متجاهر، ۳۶۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۴۹ خرده فروش مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان خاطرنشان کرد: در طول اجرای این طرح، مقدار ۳۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۳ قبضه سلاح کشف و تعداد ۱۰۲ دستگاه خودرو و ۳۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف اعمال قانون و روانه پارکینگ شدند.