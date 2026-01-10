  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

جمع آوری ۳۶۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

جمع آوری ۳۶۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

زاهدان - در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان، ۳۶۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز و ۴۳۳ نفر معتاد متجاهر در این شهرستان جمع آوری شدند.

سرهنگ حمید نوری فرمانده انتظامی زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف رضایت مندی شهروندان و برخورد با جرایم در یک هفته اخیر در سطح شهرستان زاهدان اجرا شد.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۰۵ نفر سارق، ۴۳۳ نفر معتاد متجاهر، ۳۶۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۴۹ خرده فروش مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان خاطرنشان کرد: در طول اجرای این طرح، مقدار ۳۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۳ قبضه سلاح کشف و تعداد ۱۰۲ دستگاه خودرو و ۳۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف اعمال قانون و روانه پارکینگ شدند.

کد مطلب 6718448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها