بهگزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی فاطمی بیان کرد: در مطالعهای که پیش از این روی حدود چهار هزار روستای کشور انجام شد، روستاهای هدف گردشگری انتخاب شدند ولی اکنون بر ثبت جهانی روستاها تمرکز شده است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: ثبت جهانی روستاها با شاخصهای مشخصی ارزیابی میشود و تلاش بر این است که نواقص آنها برطرف شود.
وی تصریح کرد: رفع این نواقص در ۹ شاخص اصلی شامل موانع و جاذبهها، رسیدگی به جاذبهها، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، پایداری محیطی، ایمنی، امنیت و بهداشت، ارتباط و زیرساختها در دستورکار قرار گرفته است.
فاطمی گفت: برای معرفی و قرار گرفتن در لیست بهترین دهکدههای گردشگری جهان باید نواقص برطرف و این شاخصها ارتقا یابند.
وی افزود: بر این اساس، روستای کندوان تبریز به عنوان بهترین دهکده گردشگری جهان در سال ۲۰۲۳ و روستای اسفهک در سال ۲۰۲۴ معرفی شد.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: سال ۲۰۲۵ نیز سه روستای شفیعآباد، سهیلی و کندلوس مازندران معرفی شدند.
وی تصریح کرد: امسال نیز تاکنون ۱۲ روستا نهایی شده است و پروندهها در حال تکمیل هستند تا براساس آن بتوانیم هشت روستا را تا اردیبهشت ماه معرفی و به سازمان گردشگری ملل متحد ارائه کنیم.
فاطمی گفت: اقتصاد روستای پامنار مبتنی بر گردشگری است و اغلب اهالی با قایق، تور، اقامتگاه، پذیرایی و صنایعدستی رفع معاش میکنند.
وی تأکید کرد: ابتکارات و زیرساختهای پامنار در این بازدید خوب ارزیابی شده است؛ این روستا قابلیت ثبتجهانی را دارد و در صورتی که نواقص جدی این روستا در مدت محدود باقیمانده برطرف شود به عنوان روستای جهانی گردشگری معرفی خواهد شد در غیر این صورت به سال بعد موکول خواهد شد.
روستای پامنار دزفول با فاصله ۲۵ کیلومتری از شهر دزفول به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در محدوده سد دز و کرخه و در میانکوههای زاگرس، طبیعتی بکر و چشمنواز دارد.
خانههای کاهگلی اهالی روستای پامنار دزفول که اغلب به کپوبافی مشغولند همراه با طبیعت زیبای دریاچه دز گردشگران زیادی را از جایجای ایران زمین به سوی خود جذب میکنند.
