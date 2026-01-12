شنیدن صدای معترضین و برخورد پشیمان کننده با ایادی دشمن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی بیان داشت: با توجه به جنگ دوازده روزه و شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی و حامی جنایت وحشیانه‌اش آمریکا این جرثومه‌های فساد اینبار با برنامه ریزی جهت از بین بردن امنیت مردم و صدمه به پایه‌های انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق ایادی خود در داخل میهن و با توسل به تحریک و فریب و سوء استفاده از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه که بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش که بر ملت قدرتمند و صبور ما ایجاد شده است سعی در آزمودن چندین باره راه‌های رفته خویش کرده است.

این بار دشمنان از طریق ایجاد آشوب و خرابکاری و دنبال کردن سناریو کشته سازی تلاش دارند مردم را در مقابل حکومت، رهبری و نظام قرار دهند که این اندیشه خام بارها شکست خورده و این بار نیز محکوم به شکست است. کشوری که در سایه عنایت ویژه بقیه الله (عج) و رهبر فرزانه انقلاب رهبری می‌شود از این گلوگاه تاریخی نیز به سلامت خواهد گذشت.

ضمن تفکیک معترضین و شنیدن صدای ایشان از طریق همدلی و همراهی بین مردم و حاکمیت باید صف تروریست‌های خرابکار، اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و ایادی اسرائیل و آمریکا را از معترضین جدا کرد و برخورد جدی و پشیمان کننده‌ای با آنها داشت.

قانونگذار در بحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ضمن جرم انگاری این گونه رفتارها در مواد قانونی متعدد ضمن تعیین مجازات‌ها نگاه ارفاقی و رافت گونه مبتنی بر باز اجتماعی کردن این گونه مجرمین داشته به طوری که در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات معافیت از مجازات را نیز برای ایشان لحاظ کرده است، اما این برای کسانی است که تا این لحظه فریب خورده و در پی جبران خطای خود برآید.

جنس اغتشاشی که با محوریت و مدیریت دشمنان قسم خورده و متخاصم مدیریت می‌شود از نظر ملت شریف متفاوت است کما اینکه تفاوت در قانون تشدید مجازات اسلامی و مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی توسط قانونگذار و با نگاهی مبتنی بر رفتارهای غیر انسانی این دول جرم انگاری شده است.

لازم به تذکار است قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری نه تنها فعالیت‌های جاسوسی سنتی، بلکه مصادیق جدیدی از همکاری شامل مساعدت‌های اقتصادی، فناورانه، نظامی و حتی رسانه‌ای با دولت‌های متخاصم از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی را مستوجب سنگین‌ترین مجازات‌ها که از حبس‌های طویل المدت تا محاربه را شامل می‌شود دانسته است.

آنچه بر همکان فرض است حفظ نظام مقدس اسلامی است، نظامی که نویدبخش امنیت، آزادی عزت و اقتدار برای همه ایرانیان است نقشه‌های شوم استکبار بار دیگر محکوم به شکست است و بار دیگر مردم ما با بصیرت و درک شرایط واقعی جامعه با همسبتگی و همدلی از این آزمون هم سربلند بیرون خواهند آمد و پرچم انقلاب و اسلام را تا رساندن به صاحب اصلی آن حضرت ولی عصر (عج) مقتدرانه حمل خواهند کرد.