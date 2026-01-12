دعوت سازمان بسیج از مردم برای حضور در تجمع بزرگ مردمی ۲۲ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین در اطلاعیه ای از آحاد مردم عزیز کشورمان برای حضور حماسه آفرین در راهپیمایی ضد تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی دعوت کرد.

متن کامل اطلاعیه سازمان بسیج مستضعفین بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

امت شریف و آگاه ایران اسلامی

اکنون درحالیکه دشمنِ شکست خورده در جنگ ۱۲ روزه، برای جبران مافاتِ هزیمت خود نزد افکار عمومی، تروریست‌‎های مزدور و خودفروخته را برای به آشوب کشاندن کشور عزیزمان و قربانی کردن مردم و حافظان امنیت ایران اسلامی، اجیر کرده، بر خود لازم و واجب می‌دانیم که با حضور حداکثری و دشمن‌شکن در تجمع بزرگ مردمی ۲۲ دی در سراسر کشور از جمله پایتخت، پاسخی کوبنده و ویرانگر به دشمن خبیث آمریکایی و صهیونی دهیم.

ما به فرموده رهبر عزیزتر از جانمان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، صفِ معترضین واقعی به وضعیت اقتصادی کشور را از صف آشوبگران و اغتشاشگرانِ آموزش دیده و تروریست‌های مسلح، جدا می‌دانیم و تاکید داریم که مسئولان، باید صدای اعتراض مردم شریف ایران اسلامی نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی‌شان را بشنوند و برای آن چاره‌جویی عاجل داشته باشند.

اما حقیقت آن است که دشمن خار و زبون طی روزها و شب‌های گذشته، مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را با مسلح کردن هسته‌های تروریستی در مناطق مختلف کشور، به کلی تغییر داده و وضعیتی ناامن کننده را در مناطق مختلف کشور پدید آورده است؛ حمله به مساجد و بقاع متبرکه، تهاجم به خودروهای امدادی و بیمارستان‌ها، شلیک گلوله به سمت مردم و حافظان نظام و امنیت اعم از نیروهای پلیس و بسیج، به آتش کشیدن بازارها و مغازه‌ها، ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم و …، همه و همه نشان‌دهنده وجود دستِ کثیف و خونین بیگانگان در قائله اخیر است؛ حمایت روشن و علنی دولتمردان آمریکایی و صهیونیستی از آشوب‌‎ها و اقدامات تروریستی و مسلحانه اخیر نیز گواه روشنی بر پشت پرده اغتشاشات این روزها و شب‌هاست.

ما از همه ملت ایران و همه ایران‌دوستان دعوت به عمل می‌آوریم که با حضور پررنگ و حماسی خود در اجتماعات روز ۲۲ دی که قرار است راس ساعت ۱۴ در سراسر کشور برگزار شود، بار دیگر دشمنان غدار و حیله‌گر را بر سر جایشان بنشانند و نشان دهند که ایران، دیگر آن سرزمین چند دهه پیش نیست که بیگانگان بتوانند هر بلایی را که می‌خواهند بر سر آن بیاورند.

نصر من الله و فتح قریب

روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین