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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

ثبت دمای منفی ۹ درجه در سربیشه؛ تداوم یخبندان شبانه در خراسان جنوبی

ثبت دمای منفی ۹ درجه در سربیشه؛ تداوم یخبندان شبانه در خراسان جنوبی

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای منفی ۹ درجه سردترین و بندان با ۱۸ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان بوده‌اند.

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده، بیان کرد: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی امروز در استان پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از دوشنبه تا پایان هفته با نفوذ موج بارشی به جو استان به تناوب افزایش ابر، وزش تند باد، گاهی با گرد وخاک پیش‌بینی می‌شود، گفت: همچنین برای نیمه شمالی بارش پراکنده برف و باران دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه تا صبح سه‌شنبه، تداوم یخبندان شبانه قابل پیش بینی است، افزود: روز سه‌شنبه دما به طور موقت افزایش پیدا می‌کند.

زارعی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای منفی ۹ درجه سردترین و بندان با ۱۸ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان بوده‌اند.

کد مطلب 6723845

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