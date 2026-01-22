اسلوونی نیز دعوت ترامپ را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رابرت گلوب نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که کشورش هرگز در شورای صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تشکیل داده مشارکت نخواهد کرد.

وی در یک کنفرانیس خبری گفت که کشورش به ساختار بین المللی برآمده از قوانین و منشور سازمان ملل پایبند است.

گلوب اضافه کرد: اسلوونی معتقد است که نظام بین الملل بهترین تضمین برای حمایت از منافع ملی ما بوده و برای زندگی در صلح کافی است. شورای اعلام شده از سوی ترامپ ممکن است از مرزهایی که ما به عنوان یک کشور دارای حاکمیت آن ها را قبول داریم عبور کند. چارچوب اختیارات این شورا بسیار گسترده است و ممکن است نظام بین الملل را تضعیف کند.

پیشتر نیز کشورهای زیادی نظیر آلمان مخالفت خود را با پیوستن به این شورا اعلام کرده بودند.