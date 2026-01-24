فرماندار بوشهر: دهه فجر فرصتی برای بازخوانی دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح شنبه در حاشیه نشست ستاد دهه فجر شهرستان بوشهر با تشریح دستورالعمل ابلاغی نحوه اجرای برنامه‌های دهه فجر بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم مردمی و اثربخش تأکید کرد.

فرماندار بوشهر ضمن بیان اینکه دهه فجر فرصتی مغتنم برای بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: برنامه‌های این ایام باید با محوریت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی امیدآفرینی تقویت انسجام اجتماعی اجرا شود.

در پایان این نشست، روح‌اله تنگستانی با حکم محمد مظفری رئیس ستاد دهه فجر شهرستان بوشهر به عنوان دبیر اجرایی ستاد دهه فجر شهرستان بوشهر منصوب شد.