  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

رئیس دادگستری گچساران: برخورد قاطع با عوامل ناآرامی‌ها ادامه دارد

رئیس دادگستری گچساران: برخورد قاطع با عوامل ناآرامی‌ها ادامه دارد

دوگنبدان-رئیس دادگستری گچساران از شناسایی و دستگیری تعدادی از آشوبگران در این شهرستان خبر داد و تأکید کرد که برخورد قانونی با متخلفان با سرعت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسکندری ظهر شنبه در نشست شورای اداری گچساران، ضمن تقدیر از فرهنگ و بصیرت مردم گچساران در مقابله با ناآرامی‌ها، از تلاش‌های نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل ناآرامی‌ها تشکر کرد و وعده داد که هیچ‌کدام از مجرمان رها نخواهند شد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب گچساران نسبت به برخی استان‌ها در زمان وقوع حوادث اخیر، افزود: مردم با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری خود، اجازه ندادند فتنه‌گران امنیت عمومی را به خطر بیاندازند.

رئیس دادگستری گچساران به قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با عوامل ناآرامی‌ها اشاره کرد و گفت: اکثریت افراد دستگیرشده به‌دلیل ارتکاب جرائم علیه امنیت، با قرار بازداشت موقت مواجه شدند و دادسرا به‌صورت شبانه‌روزی فعال بود و رسیدگی به پرونده‌ها در اولویت قرار داشت.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در شناسایی و دستگیری افراد مسلح و آموزش‌دیده قبل از وقوع برخی حوادث تقدیر کرد و افزود: که در میان دستگیرشدگان، تعدادی از افراد زیر ۱۸ سال قرار دارند که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

اسکندری در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، از دستگاه‌های اجرایی خواست تا با تلاش مضاعف برای رفع این دغدغه‌ها اقدام کنند و تأکید کرد که روند شناسایی و برخورد با عوامل ناآرامی‌ها همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6730051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها