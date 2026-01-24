به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسکندری ظهر شنبه در نشست شورای اداری گچساران، ضمن تقدیر از فرهنگ و بصیرت مردم گچساران در مقابله با ناآرامی‌ها، از تلاش‌های نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل ناآرامی‌ها تشکر کرد و وعده داد که هیچ‌کدام از مجرمان رها نخواهند شد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب گچساران نسبت به برخی استان‌ها در زمان وقوع حوادث اخیر، افزود: مردم با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری خود، اجازه ندادند فتنه‌گران امنیت عمومی را به خطر بیاندازند.

رئیس دادگستری گچساران به قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با عوامل ناآرامی‌ها اشاره کرد و گفت: اکثریت افراد دستگیرشده به‌دلیل ارتکاب جرائم علیه امنیت، با قرار بازداشت موقت مواجه شدند و دادسرا به‌صورت شبانه‌روزی فعال بود و رسیدگی به پرونده‌ها در اولویت قرار داشت.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در شناسایی و دستگیری افراد مسلح و آموزش‌دیده قبل از وقوع برخی حوادث تقدیر کرد و افزود: که در میان دستگیرشدگان، تعدادی از افراد زیر ۱۸ سال قرار دارند که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

اسکندری در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، از دستگاه‌های اجرایی خواست تا با تلاش مضاعف برای رفع این دغدغه‌ها اقدام کنند و تأکید کرد که روند شناسایی و برخورد با عوامل ناآرامی‌ها همچنان ادامه دارد.