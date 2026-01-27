جزئیات باورنکردنی قرارداد بازیکن پرسپولیس/ ۴۰ میلیارد برای رضایتنامه!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در آخرین روز نقل‌وانتقالات زمستانی در اقدامی بحث‌برانگیز با فرزین معامله‌گری بازیکن تیم شمس‌آذر قرارداد امضا کرد.

این انتقال در شرایطی صورت گرفت که عملکرد معامله‌گری در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا با انتقادات گسترده کارشناسان همراه بود و کمتر کسی تصور می‌کرد بازیکنی با این سطح فنی از تیمی که یکی از گزینه‌های سقوط به لیگ یک محسوب می‌شود، راهی پرسپولیسِ مدعی قهرمانی شود.

با این حال مدیران پرسپولیس در ساعات پایانی نقل‌وانتقالات تصمیم گرفتند این بازیکن را با پرداخت ۴۰ میلیارد تومان برای رضایت نامه جذب کنند.

معامله‌گری با پرداخت ۴۰ میلیارد تومان برای رضایت نامه و دستمزد ۱۳ میلیارد تومانی برای ۵ ماه به جمع سرخ‌پوشان اضافه شده است. همچنین قرارداد او که دو فصل و نیمه تنظیم شده، هر سال شامل افزایش ۳۰ درصدی دستمزد خواهد بود.

پرسش از مسئولان باشگاه پرسپولیس و پیمان حدادی این است که بر چه اساسی برای بازیکنی با این کیفیت ۴۰ میلیارد تومان برای رضایت نامه پرداخت کرده است؟ این بازیکن که در تیم امید نشان داد سطحی فنی بالایی ندارد چه آورده ای برای پرسپولیس خواهد داشت که باشگاه حاضر شده یک رقم سنگین برای رضایت نامه او بپردازد.

مگر همین اتفاق در مورد مجتبی فخریان بازیکن شمس آذر در ابتدای فصل صورت نگرفت و کیفیت پایین این بازیکن بر همگان ثابت شد؟ حالا چرا باشگاه پرسپولیس این اشتباه را مرتکب شده و یک فاجعه دیگر را رقم زده است؟

بر اساس محاسبات تقریبی، این انتقال در مجموع نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برای باشگاه پرسپولیس هزینه در بر خواهد داشت؛ آن هم برای بازیکنی که قرار است بیشتر به عنوان گزینه ذخیره مورد استفاده قرار بگیرد و فعلاً جایی در ترکیب اصلی ندارد.

نکته قابل‌توجه‌تر اینکه معامله‌گری اساساً جزو گزینه‌های مستقیم اوسمار ویرا نبوده است. سرمربی پرسپولیس تنها ویژگی‌ها و مشخصات بازیکن مورد نظر خود برای پست دفاع راست را به باشگاه اعلام کرده بود، اما مدیران باشگاه بدون بررسی گزینه‌های دیگر، خیلی زود به سراغ معامله‌گری رفتند. از همان ابتدا نیز روند مذاکرات با یک ایجنت به شکلی پیش رفت که در نهایت این انتقال نهایی شد.

این بازیکن در شرایطی به جمع شاگردان اوسمار ویرا اضافه شده که شایعاتی درباره حمایت‌های رسانه‌ای خاص از او نیز مطرح است. با این حال، باید دید معامله‌گری تا چه اندازه می‌تواند خود را با افکار تاکتیکی ویرا تطبیق دهد و پاسخگوی انتظارات ایجادشده باشد.