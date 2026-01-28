استاندار کرمانشاه: فتنه‌ اخیر با هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، ظهر چهارشنبه در همایش تبیینی و بصیرتی ویژه مدیران، اتحادیه‌ها و اصناف استان کرمانشاه، اظهار کرد: حوادث و ناآرامی‌های اخیر نه یک اتفاق مقطعی، بلکه پروژه‌ای هدفمند و بی‌سابقه برای ضربه زدن به امنیت و آرامش مردم ایران بود که با پشتیبانی خارجی طراحی و اجرا شد.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه یکی از اهداف ویژه این تهدیدات تروریستی بوده است، افزود: دشمنان جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از مزدوران داخلی و حمایت‌های خارجی تلاش کردند امنیت کشور را مختل کنند، اما با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم، این توطئه‌ها در نطفه خنثی شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مصادیقی از اقدامات خشونت‌آمیز اخیر گفت: حمله به آمبولانس‌ها و خودروهای آتش‌نشانی، سوزاندن قرآن کریم و شهادت کودکان و نیروهای امنیتی، نمونه‌هایی از رفتارهای تروریستی و غیرانسانی دشمنان است که ماهیت واقعی آنان را آشکار کرد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بازاریان و اصناف استان در عبور از شرایط سخت اقتصادی اشاره کرد و افزود: بازاریان کرمانشاه همواره در کنار مردم بوده‌اند و در مقاطع دشوار نشان داده‌اند که پیش از سود، به امنیت سفره مردم و آرامش خانواده‌ها توجه دارند.

وی تصریح کرد: رفتار مسئولانه بازاریان استان موجب شده فاصله میان فشارهای اقتصادی و فروپاشی روانی جامعه کاهش یابد و اجازه سوءاستفاده سودجویان از شرایط موجود داده نشود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازار این استان طی بیش از پنج دهه گذشته همواره پشتوانه معیشت مردم بوده است، گفت: اصناف کرمانشاه در سخت‌ترین شرایط اقتصادی نیز با همدلی و همراهی، نقش مؤثری در حفظ ثبات اجتماعی ایفا کرده‌اند.

حبیبی با اشاره به اهداف دشمنان جمهوری اسلامی اظهار کرد: دشمنان ایران به دنبال تسلط بر منابع انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور هستند و از همین رو جمهوری اسلامی همواره در معرض تهدیدات سیاسی، روانی و نظامی قرار دارد.

وی ادامه داد: تلاش برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی، چه در قالب جنگ روانی و چه در میدان نبرد، همواره با شکست مواجه شده است، چرا که جمهوری اسلامی با تکیه بر مردم و نیروهای مسلح مقتدر خود توانسته در برابر این فشارها ایستادگی کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید در کنار مردم باشند و برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی تلاش کنند، چرا که نظام جمهوری اسلامی با پشتوانه مردم و رهبری، همواره مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت ادامه خواهد داد.