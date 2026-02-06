استقبال روسیه از مذاکرت غیرمستقیم میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز جمعه در خصوص مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در عمان اعلام کرد: ما از همه طرف‌ ها می‌ خواهیم که خویشتنداری کنند. مسکو از مذاکرات عمان استقبال کرده و به کاهش تنش‌ ها امیدوار است.

کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خمصوص اضاقفه می کند: ما ضمن استقبال از مذاکرات مسقط بین تهران و واشنگتن، امیدواریم که رایزنی ها مثمر ثمر بوده و به کاهش تنش‌ ها کمک کند.

گفتگوهای غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا با تمرکز بر پرونده هسته‌ای، صبح امروز جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ با میانجی‌گری عمان در مسقط آغاز شد.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص عزیمت وزیر امور خارجه کشورمان به مسقط برای تعامل مقتدرانه دیپلماتیک و دستیابی به تفاهمی عادلانه و شرافتمندانه و تامین منافع ملت ایران و صیانت از صلح و آرامش در منطقه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: این تعامل دیپلماتیک، با اقتدار و با هدف رسیدن به یک تفاهم عادلانه، مرضی‌الطرفین و شرافتمندانه راجع به موضوع هسته‌ای صورت می‌گیرد.