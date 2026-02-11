پوشش راهپیمایی ۲۲ بهمن استان سمنان با ۴۰ تیم امدادی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در جریان بازدید مسئولان از یک مجموعه گردشگری در سمنان ضمن اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن که صبح امروز در استان برگزار شد، تاکید کرد: هلال احمر در تمام شهرستان های استان خدمات ویژه ای به این راهپیمایی ارائه کرد.

وی افزود: ۴۰ تیم این جمعیت در قالب ۲۰۵ نیروی عملیاتی در طول مسیر برگزاری این مراسم در سراسر استان و با پشتیبانی ۴۰ خودروی امدادی شامل امبولانس و خودروهای نجات و ۱دستگاه خودروی ارتباطات، نسبت به پوشش امدادی مراسم یوم‌الله ۲۲ بهمن اقدام کردند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از برپایی ایستگاه‌های سلامت توسط معاونت داوطلبان، عضو گیری اعضاء توسط معاونت جوانان هلال احمر سمنان به عنوان دیگر اقدامات یاد کرد و گفت: آموزش امدادحضوری، حضور تیم های سحاب از دیگر برنامه‌های جمعیت هلال احمر استان سمنان در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن بود.

درخشان بیان کرد: مجموع خدمات ارائه شده در سطح استان جهت پوشش امدادی یوم الله ۲۲ بهمن بیش از هزار نفر بوده که از این تعداد ۵۱۲ نفر فشار خون و ۵۱۴ نفر تست قند خون گرفته شده است.