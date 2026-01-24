به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید علی‌اصغر دستغیب عصر شنبه با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: نزدیک به نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، حدود چهارده قرن، طواغیت یکی پس از دیگری آمدند و انواع جنایات را مرتکب شدند، آخرینِ آنها، دودمان منحوس و منفور پهلوی بود که با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و مجاهدت ملت مقاوم ایران منقرض شد و به جای آن جمهوری اسلامی مستقر گردید.

وی ادامه داد: بی تردید از بزرگترین نعمت‌های الهی، برپایی یک نظام دینی با اهداف عالیه پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است، از مصادیق بارز آیه کریمه: «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ»، (سوره بقره آیه 257)، (خداوند ولیّ کسانی است که ایمان آورده‏ اند و آنان را از تاریکی ها به سوی نور خارج می سازد)، اساساً رهایی از سلطه طاغوت و قرار گرفتن در حاکمّیت اسلام، برای احاد ملت موهبتی است از جانب خداوند منّان که شکرانه آن در ردیف اول، اهتمام جهت دوام و ثبات آن و دفاع و مقاومت در برای توطئه های بیگانگان خواهد بود.

رئیس جامعه روحانیت شیراز افزود: همان عناصری که مردم بصیر و مقاوم ایران اسلامی در جریان اغتشاشات اخیر شاهد جنایات آنها در شعاعی گسترده تر از دفعات قبل بودند، توطئه مشترک ترامپ مجرم و نتانیاهو تبهکار، توسط عوامل مزدورِ وحشی و تروریست های مسلّح در داخل کشور به هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی بود.

آیت الله دستغیب گفت: همچنین آنها با هدف ارتکاب جنایاتی، از قبیل کشتار فجیع مردم بی‌گناه و حافظین امنیتِ جامعه با قطعه قطعه کردن و زنده زنده سوزاندن و تخریب اماکن و اموال عمومی به ویژه مساجد و سوزاندن قرآن کریم، غافل از وعده صادق الهی در قرآن؛ کتاب جاودانی آسمانی: «هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ»، (او کسی است که تو را با یاری خودش و به وسیله مؤمنین، نیرو و توان بخشید)، دست به اقدام زندند اما این وعده الهی در یوم الله ۲۲ دی تحقّق یافت و حضور میلیونیِ یک پارچه ملّت مؤمن و غیور در سراسر ایران اسلامی، تمامی آرزوها و اهدافِ استکبار و صهیونی را به باد فنا داد.

رئیس جامعه روحانیت شیراز تصریح کرد: اکنون شکرگزار درگاه قادر متعال هستیم و در برابر ملّت رشید و فداکار ایران، سر تعظیم فرود می‌آوریم و از مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی تقاضا داریم، توصیه اکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله) را نسبت به اصلاح وضع معیشت مردم، اجرایی نموده و با کار مضاعف، تدبیر و برنامه ریزیِ دقیق، گامِ مؤثرتری جهت جلب رضایت اقشار مختلف بردارند.