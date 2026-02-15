رتبه ایران در اینترنت ثابت بدون تغییر ماند؛ سقوط در اینترنت موبایل

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اوکولا گزارش خود از میانه سرعت اینترنت تلفن همراه و ثابت جهان در نخستین ماه ۲۰۲۶ میلادی را منتشر کرد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت تلفن همراه جهان در ژانویه سال جاری میلادی ۱۰۷.۱۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۱۸.۰۲ مگابیت برثانیه بوده است.

جایگاه ایران در رده بندی اینترنت ثابت بدون تغییر ماند

در این ماه میانه سرعت اینترنت تلفن همراه ایران ۵۶.۴۷ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت با یک پله سقوط رده ۷۲ اعلام شده است. در بخش رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت ثابت جهان ایران با میانه سرعت ۲۲.۰۵ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۷ قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته(دسامبر ۲۰۲۵ میلادی) هیچ تغییری نکرده است.

در دسامبر ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت تلفن همراه ایران ۵۷.۴۸ مگابیت برثانیه بود و جایگاه آن نیز با چهار پله سقوط رده ۷۱ اعلام شده است. اما در بخش رده بندی اینترنت ثابت ایران با میانه سرعت ۲۱.۳۳ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۷ قرار داشت.

عدم تغییر در پرسرعت ترین های اینترنت تلفن همراه در ژانویه ۲۰۲۶ نسبت به دسامبر ۲۰۲۵

در نخستین ماه ۲۰۲۶ میلادی در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت تلفن همراه نسبت به دسامبر ۲۰۲۵ تقریبا هیچ تغییری رخ نداده و رتبه یکم تا نهم آن در رده بندی یکسان باقی مانده است. به این ترتیب در رده نخست تا سوم به ترتیب امارات متحده عربی(۶۸۶.۱۲ مگابیت برثانیه)، قطر(۵۹۳.۳۴ مگابیت برثانیه) و کویت(۳۹۹.۸۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

همچنین دررده های چهارم تا نهم نیز به ترتیب بحرین(۳۳۲.۰۴ مگابیت برثانیه)، بلغارستان(۲۷۷.۹۷ مگابیت برثانیه)، برزیل(۲۶۴.۳۹ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی(۲۵۲.۹۷ مگابیت برثانیه)، برونئی(۲۳۲.۷۵ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی(۲۲۶.۱۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. در رده دهم این فهرست آمریکا با میانه سرعت ۲۰۹.۱۷ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است.

سنگاپور و امارات متحده عربی در صدر پرسرعت ترین های اینترنت ثابت

در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت ثابت جهان در ژانویه سال جاری میلادی رده یکم تا سوم بدون هیچ تغییری نسبت به ماه گذشته به ترتیب به سنگاپور(۴۱۶.۱۰ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۳۹۷.۴۱ مگابیت برثانیه) و فرانسه(۳۴۸.۴۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند. در رده های چهارم و پنجم این فهرست هنگ کنگ(۳۴۷.۴۴ مگابیت برثانیه) و ایسلند(۳۴۷.۱۷ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هر یک آنها نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است.

در رده ششم شیلی با میانه سرعت ۳۳۷.۸۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به دسامبر ۲۰۲۵ میلادی دو پله سقوط کرده است.

در رده های هفتم و هشتم این فهرست به ترتیب ماکائو(۳۱۵.۰۵ مگابیت برثانیه) و آمریکا(۳۰۶.۱۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در این رده بندی نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. در رده نهم سوییس با یک پله صعود وبا میانه سرعت ۲۸۶.۵۹ مگابیت برثانیه قرار دارد و رتبه دهم به ویتنام با میانه سرعت ۲۸۴.۹۹ مگابیت برثانیه وبا یک پله سقوط نسبت به جایگاه خود در رده بندی دسامبر ۲۰۲۵ قرار دارد.