رونالدو با النصر در آسیا قهرمان می شود؟ / همه نگاه ها امشب به ریاض

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال النصر عربستان و گامبا اوزاکا در دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت و از ساعت ۲۱:۱۵ به وقت تهران در شهر ریاض رو در روی هم قرار می گیرند. در صورت قهرمانی النصر، کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی این تیم برای اولین بار موفق به کسب یک عنوان مهم با النصر خواهد شد. پیش از این رونالدو با النصر تنها موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملک سلمان در سال ۱۴۰۲ شده بود.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در این رابطه نوشت: تیم‌های النصر عربستان و گامبا اوزاکا ژاپن روز شنبه در فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲ (فصل ۲۰۲۵/۲۶) به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که هر دو تیم امیدوارند به سال‌ها انتظار برای کسب عنوان قاره‌ای پایان دهند.

النصر عربستان آخرین بار در دهه ۱۹۹۰ قهرمانی قاره‌ای را تجربه کرده و گامبا اوزاکا نیز در سال ۲۰۰۸ قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شده است. هر دو تیم با عملکردی قدرتمند به فینال در ورزشگاه دانشگاه ملک سعود ریاض رسیده‌اند.

خورخه ژسوس سرمربی النصر، تأکید کرده تیمش برای کسب دوگانه لیگ داخلی و قهرمانی آسیا کاملاً آماده است. او در این رابطه گفت: النصر در ۱۱ ماه گذشته سخت کار کرده و حالا آماده است از دو فرصت پیش‌رو بهترین استفاده را ببرد؛ بازی فردا و دیدار پایانی لیگ. مهم‌ترین چیز حفظ تمرکز برای قهرمانی است.

النصر با برتری کامل در مراحل قبلی به فینال رسیده است؛ این تیم در مرحله گروهی ۶ برد از ۶ بازی کسب کرد، ۲۲ گل زد و فقط ۲ گل دریافت کرد. سپس در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل قره داغ ترکمنستان به پیروزی رسید و در ادامه از سد الوصل امارات و الاهلی قطر گذشت.

در سوی مقابل، گامبا اوزاکا نیز مسیر سخت اما موفقی را طی کرده است. این تیم در گروه F با ۶ برد صعود کرد و سپس در مراحل حذفی از تیم‌های پوهانگ استیلرز کره جنوبی، راتچابوری تایلند و بانکوک یونایتد عبور کرد.

سرمربی گامبا اوزاکا نیز گفته است: بازیکنان ما باتجربه هستند و می‌دانند چگونه در این بازی تمرکز کنند. ما مقابل حریفی قدرتمند قرار می‌گیریم اما برای پیروزی آماده‌ایم.