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۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

غفلت والدین از دندانی که شیری نیست

غفلت والدین از دندانی که شیری نیست

یک دندانپزشک متخصص اطفال با تأکید بر اهمیت «دندان شماره ۶» یا اولین آسیای دائمی گفت: این دندان بدون افتادن دندان شیری می‌روید، به دلیل ویژگی‌های ساختاری بیشترین خطر پوسیدگی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، افسانه نکویی، دندانپزشک متخصص اطفال با اشاره به اهمیت اولین دندان آسیای دائمی اظهار کرد: اولین دندان دائمی خلفی که به عنوان «دندان شماره ۶» شناخته می‌شود، معمولاً در سن ۶ تا ۷ سالگی شروع به رویش می‌کند و به صورت چهار دندان (دو عدد در فک بالا و دو عدد در فک پایین) در پشت آخرین دندان شیری ظاهر می‌شود.

وی با بیان اینکه پوسیدگی زودهنگام این دندان بسیار شایع است، افزود: از آنجا که این دندان بدون افتادن دندان شیری و به‌صورت مستقل رشد می‌کند، بسیاری از والدین تصور می‌کنند این دندان نیز شیری است و در آینده خواهد افتاد؛ همین برداشت نادرست می‌تواند موجب غفلت در مراقبت و مسواک‌زدن صحیح آن شود.

این دندانپزشک متخصص اطفال ادامه داد: مینای دندان‌ها بلافاصله پس از رویش، نابالغ است و طی ۲ تا ۳ سال به بلوغ نهایی می‌رسد. بنابراین در این بازه زمانی، دندان در برابر اسیدهای ناشی از میکروارگانیسم‌ها، بهداشت نامناسب و رژیم غذایی پوسیدگی‌زا آسیب‌پذیرتر است.

وی افزود: سطح جونده این دندان دارای شیارها و فرورفتگی‌هایی است که محل مناسبی برای تجمع مواد غذایی و فعالیت باکتری‌های مولد پوسیدگی به شمار می‌رود. همچنین کودکان به دلیل نداشتن برنامه منظم غذایی، بیشتر تمایل به مصرف مواد قندی و پوسیدگی‌زا مانند کیک، بیسکویت، شیرینی و نوشابه، به‌ویژه در میان‌وعده‌ها دارند.

نکویی با اشاره به اینکه کودکان معمولاً تا سن ۸ تا ۹ سالگی مهارت کافی برای مسواک‌زدن و نخ‌دندان‌کشیدن صحیح ندارند، تأکید کرد: ویزیت‌های منظم توسط دندانپزشک متخصص کودکان از سن ۶ تا ۷ سالگی، آموزش بهداشت دهان، استفاده از محصولات حاوی فلوراید مانند خمیردندان، دهانشویه و وارنیش فلوراید، کنترل رژیم غذایی و محدود کردن مصرف مواد قندی به حداکثر دو بار در روز، و نیز استفاده از روش‌های پیشگیرانه مانند فیشورسیلانت (شیارپوش) در صورت تجویز متخصص، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از پوسیدگی این دندان است.

این دندانپزشک متخصص اطفال خاطرنشان کرد: توجه به سلامت دندان شماره ۶ نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سلامت دهان و دندان در سال‌های آینده دارد و غفلت از آن می‌تواند پیامدهای جدی و هزینه‌های درمانی سنگین به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6749313
زهرا ناری

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