غفلت والدین از دندانی که شیری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، افسانه نکویی، دندانپزشک متخصص اطفال با اشاره به اهمیت اولین دندان آسیای دائمی اظهار کرد: اولین دندان دائمی خلفی که به عنوان «دندان شماره ۶» شناخته می‌شود، معمولاً در سن ۶ تا ۷ سالگی شروع به رویش می‌کند و به صورت چهار دندان (دو عدد در فک بالا و دو عدد در فک پایین) در پشت آخرین دندان شیری ظاهر می‌شود.

وی با بیان اینکه پوسیدگی زودهنگام این دندان بسیار شایع است، افزود: از آنجا که این دندان بدون افتادن دندان شیری و به‌صورت مستقل رشد می‌کند، بسیاری از والدین تصور می‌کنند این دندان نیز شیری است و در آینده خواهد افتاد؛ همین برداشت نادرست می‌تواند موجب غفلت در مراقبت و مسواک‌زدن صحیح آن شود.

این دندانپزشک متخصص اطفال ادامه داد: مینای دندان‌ها بلافاصله پس از رویش، نابالغ است و طی ۲ تا ۳ سال به بلوغ نهایی می‌رسد. بنابراین در این بازه زمانی، دندان در برابر اسیدهای ناشی از میکروارگانیسم‌ها، بهداشت نامناسب و رژیم غذایی پوسیدگی‌زا آسیب‌پذیرتر است.

وی افزود: سطح جونده این دندان دارای شیارها و فرورفتگی‌هایی است که محل مناسبی برای تجمع مواد غذایی و فعالیت باکتری‌های مولد پوسیدگی به شمار می‌رود. همچنین کودکان به دلیل نداشتن برنامه منظم غذایی، بیشتر تمایل به مصرف مواد قندی و پوسیدگی‌زا مانند کیک، بیسکویت، شیرینی و نوشابه، به‌ویژه در میان‌وعده‌ها دارند.

نکویی با اشاره به اینکه کودکان معمولاً تا سن ۸ تا ۹ سالگی مهارت کافی برای مسواک‌زدن و نخ‌دندان‌کشیدن صحیح ندارند، تأکید کرد: ویزیت‌های منظم توسط دندانپزشک متخصص کودکان از سن ۶ تا ۷ سالگی، آموزش بهداشت دهان، استفاده از محصولات حاوی فلوراید مانند خمیردندان، دهانشویه و وارنیش فلوراید، کنترل رژیم غذایی و محدود کردن مصرف مواد قندی به حداکثر دو بار در روز، و نیز استفاده از روش‌های پیشگیرانه مانند فیشورسیلانت (شیارپوش) در صورت تجویز متخصص، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از پوسیدگی این دندان است.

این دندانپزشک متخصص اطفال خاطرنشان کرد: توجه به سلامت دندان شماره ۶ نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سلامت دهان و دندان در سال‌های آینده دارد و غفلت از آن می‌تواند پیامدهای جدی و هزینه‌های درمانی سنگین به همراه داشته باشد.