امکان برگزاری آزمون مجدد برای جاماندگان دانشگاه آزاد از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام یک واحد دانشگاه آزاد، امکان برگزاری امتحان مجدد تنها برای دانشجویانی که به هر دلیل موفق به حضور در امتحانات نیمسال جاری نشده‌اند، فراهم شده است.

این تصمیم با هدف حمایت از دانشجویان جامانده و تسهیل ادامه تحصیل آنان اتخاذ شده است.

براساس بخشنامه صادره، زمان‌بندی آزمون‌های مجدد به شرح زیر اعلام شده است:

امتحانات روزهای ۲۳ و ۲۴ دی‌ماه در روز ۲۸ بهمن برگزار می‌شود.

امتحانات روزهای ۲۵ و ۲۸ دی‌ماه در روز ۲۹ بهمن برگزار می‌شود.

امتحانات روزهای ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه در روز ۳۰ بهمن برگزار می‌شود.

تنها دانشجویان غایب در آزمون اصلی امکان شرکت در امتحان مجدد را دارند و دانشجویانی که وارد سایت امتحان شده‌اند، مشمول این فرصت نیستند.

این آزمون آخرین فرصت برای جاماندگان محسوب می‌شود و هیچ تمدیدی برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

دانشجویان جامانده می‌توانند با توجه به جدول اعلام‌شده، در روزهای مشخص شده در محل تعیین‌شده حاضر شوند تا از این فرصت استفاده کنند.