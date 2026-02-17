قطار تغییرات بانک مسکن در ایستگاه ناواکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این آیین که «محسن ابراهیمی» سرپرست معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، «محمدحسن ترابی» مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، «مجتبی فراهانی» مدیر امور حراست، «رحمان پلیمی» مشاور ارشد مدیرعامل و برخی از مدیران ارشد بانک مسکن و نیز شرکت ناواکو حضور داشتند، «رضا علیخانی» به عنوان سرپرست شرکت ناواکو معرفی شد.

چندی پیش نیز این تغییرات در راستای بهره گیری هوشمندانه بانک مسکن از فناوری های اطلاعات، تغییرات عمیق و ساختاری در مدل کسب و کار و نحوه تعامل مطلوب با مشتریان، با انتصاب «محسن ابراهیمی» به عنوان سرپرست معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز و این روند با اعمال تغییرات مدیریتی در شرکت های زیرمجموعه بانک نیز ادامه دارد.

فاضلیان: انسجام، هم‌راستایی و حرکت در مسیر رشد و اعتلای جایگاه بانک ضروری است

در این مراسم «سید محسن فاضلیان» عضو هیات‌مدیره ناظر و رییس کمیته های امنیت اطلاعات و فناوری اطلاعات بانک مسکن، این رویداد را فرصتی برای هم‌افزایی بیشتر میان بانک مسکن و ناواکو دانست و اظهار داشت: آنچه در ذهن ذی‌نفعان ماندگار می شود، نام بانک مسکن و خدماتی است که این بانک به آنها ارایه می دهد. بنابراین انسجام، هم‌راستایی و حرکت در مسیر رشد و اعتلای جایگاه بانک ضروری است.

وی تأکید کرد: شرکت ناواکو بازوی اجرایی بانک مسکن در حوزه فناوری اطلاعات است و باید در چارچوب سیاست‌های بانک و مصوبات هیات‌مدیره حرکت کند.

عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: اولویت نخست، رفع دغدغه های مشتریان در حوزه فناوری، توسعه و پایداری سامانه‌های بانکی است و لازم است با شناسایی دقیق چالش‌ها، حل آن‌ها به‌صورت گام‌به‌گام در دستور کار قرار گرفته و با هم افزایی میان بانک مسکن و ناواکو، برنامه های مورد نظر در راستای ارایه مطلوب خدمات و رضایتمندی مشتریان عملیاتی شود.

وی با اشاره به سوابق اجرایی و مدیریتی آقای علیخانی در طول حضور در حوزه فناوری بانک مسکن اظهار داشت: تجربه کاری ایشان در طول فعالیت در بدنه مدیریتی بانک مسکن و آشنایی کامل با بخش های مختلف فن آوری بانک، نوید بخش روزهای امیدآفرین در مسیر تحول دیجیتال در بانک مسکن می باشد.

علیخانی: ارتقای بهره‌وری عملیاتی و چابک‌سازی فرآیندها از اهداف استراتژیک شرکت ناواکواست

رضا علیخانی با تاکید بر عزم جدی مدیران و کارکنان شرکت ناواکو در ارتقای سطح فناوری اطلاعات بانک مسکن گفت: ادامه مسیر تقویت حوزه امنیت که در دوره گذشته آغاز شده، به‌صورت ویژه و جدی دنبال خواهد شد و موضوعات امنیتی با اولویت بالاتر در دستور کار تمامی بخش‌ها قرار می گیرد.

وی با بیان این مطلب که ارتقای نظام کنترل پروژه‌های بانک، سامان‌دهی قراردادهای جاری و هدایت پروژه‌ها به سمت طرح‌های استراتژیک و سودده از دیگر برنامه‌های محوری دوره جدید است افزود: ارتقای بهره‌وری عملیاتی، چابک‌سازی فرآیندها، اجرای دقیق برنامه‌ها و تقویت منابع انسانی از نظر تخصصی و انگیزشی از اهداف استراتژیک مدیران و کارکنان شرکت ناواکو است.

درادامه این مراسم مدیران ارشد بانک از جمله «مجتبی فراهانی» مدیر امور حراست، «محمدحسن ترابی» مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت،«رحمان پلیمی» مشاور ارشد مدیرعامل بانک مسکن و «پرویز وکیلی» رئیس هیات مدیره شرکت ناواکو نیز طی سخنانی با اشاره به لزوم تغییرات تحول آفرین در راستای بهینه سازی فرآیندها، بر هم افزایی در جهت توسعه فناوری دیجیتال و ارتقای جایگاه بانک و شرکت های زیرمجموعه در خدمت رسانی مطلوب به مشتریان تاکید کردند.

در این نشست از خدمات و تلاش‌های هوشنگ بشارتیان در طول حضور در شرکت ناواکو قدردانی شد.