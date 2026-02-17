مشمولان اسفند ۱۴۰۴ برگ اعزام خود را دریافت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ اسفند ماه سال ۱۴۰۴دریافت کرده اند،می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می بایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.

مشمولان می بایست در روز اعزام به خدمت ، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ،ساعت هوشمند،مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده،غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.