  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

مشمولان اسفند ۱۴۰۴ برگ اعزام خود را دریافت کنند

مشمولان اسفند ۱۴۰۴ برگ اعزام خود را دریافت کنند

سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد: مشمولان باید مدارک و واکسن‌های مورد نیاز را در روز اعزام همراه داشته و از وسایل الکترونیکی استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ اسفند ماه سال ۱۴۰۴دریافت کرده اند،می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می بایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.

مشمولان می بایست در روز اعزام به خدمت ، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ،ساعت هوشمند،مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده،غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

کد مطلب 6751683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها