به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد ایدههای آمریکا درباره ازسرگیری مذاکرات با مسکو در خصوص ثبات راهبردی بسیار غیرواقعبینانه و مبهم به نظر میرسد.
آمریکا خواستار مشارکت چین و دیگر کشورها در پیمان استارت نو (معاهده کاهش تسلیحات هستهای راهبردی) شده است.
«مایک والتز» نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل گفت: آمریکا میخواهد چین را همراه با روسیه در نسخه بهروزشده پیمان استارت نو بگنجاند و احتمالاً کشورهای دیگری نیز به این سند افزوده شوند تا به یک توافق چندجانبه تبدیل شود.
پیشتر، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: آمریکا آزمایش های هستهای را به طور برابر با روسیه و چین ازسر خواهد گرفت.
ادعاهای واهی و عوام فریبانه آمریکا در حالی مطرح شده است که روسیه مدت هاست خواستار رایزنی درباره اتمام مدت زمان پیمان استارت نو با آمریکا بوده؛ اما واشنگتن همواره و به بهانه های مختلف از آن سر باز می زند.
