۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

روسیه: طرح‌های واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات با مسکو مبهم است

وزارت امور خارجه روسیه، طرح‌ها و پیشنهادات واشنگتن برای ازسرگیری مذاکرات با مسکو را مبهم و غیرواقع‌بینانه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد ایده‌های آمریکا درباره ازسرگیری مذاکرات با مسکو در خصوص ثبات راهبردی بسیار غیرواقع‌بینانه و مبهم به نظر می‌رسد.

آمریکا خواستار مشارکت چین و دیگر کشورها در پیمان استارت نو (معاهده کاهش تسلیحات هسته‌ای راهبردی) شده است.

«مایک والتز» نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل گفت: آمریکا می‌خواهد چین را همراه با روسیه در نسخه به‌روزشده پیمان استارت نو بگنجاند و احتمالاً کشورهای دیگری نیز به این سند افزوده شوند تا به یک توافق چندجانبه تبدیل شود.

پیشتر، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: آمریکا آزمایش‌ های هسته‌ای را به طور برابر با روسیه و چین ازسر خواهد گرفت.

ادعاهای واهی و عوام فریبانه آمریکا در حالی مطرح شده است که روسیه مدت هاست خواستار رایزنی درباره اتمام مدت زمان پیمان استارت نو با آمریکا بوده؛ اما واشنگتن همواره و به بهانه های مختلف از آن سر باز می زند.

