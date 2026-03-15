۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

محورهای مذاکرات جدید تجاری میان آمریکا و چین

مذاکرات جدید تجاری میان هیأت های نمایندگی بلندپایه آمریکا و چین در پاریس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات بلندپایه اقتصادی دو کشور چین و آمریکا امروز یکشنبه گفتگوهای تجاری فیمابین را آغاز کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، این رایزنی ها پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین (با هدف دیدار با شی جین پینگ) در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد.

نشست مذکور به ریاست «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌ داری آمریکا و «هه لیفنگ» معاون نخست وزیر چین برگزار شد.

رسانه ها محور اصلی این نشست تجاری را مواد معدنی کمیاب در چین، کنترل صادرات فناوری پیشرفته آمریکا و خرید محصولات کشاورزی آمریکایی توسط چین اعلام کردند.

