بارش و کاهش دما در شمال؛ آلودگی هوا برای تهران و کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی الگوهای هواشناسی سازمان هواشناسی کشور نشان میدهد امروز (چهارشنبه) در شمالغرب و غرب سواحل دریای خزر، در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر رخ میدهد و در مناطق مرتفع، رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود. در سایر مناطق کشور، جو آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود.
روز پنجشنبه در شمالغرب و غرب سواحل دریای خزر، افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما روی میدهد و در برخی مناطق، رگبار باران و در ارتفاعات بارش برف انتظار میرود.
روز جمعه نیز در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، وزش باد همراه با کاهش دما، رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق و در ارتفاعات بارش برف پیشبینی میشود. همچنین در دامنههای جنوبی البرز، وزش باد شدید دور از انتظار نیست.
براساس این گزارش، در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، جو آرام و پایداری در اکثر مناطق کشور مستقر خواهد بود. اما روز دوشنبه با عبور موجی از تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل و سواحل دریای خزر، افزایش ابر، بارش باران و وزش باد پیشبینی میشود.
سازمان هواشناسی کشور همچنین با صدور هشداری، از حاکمیت الگوی پایداری جو و وقوع وارونگی دما طی امروز در تهران و کرج خبر داد که میتواند موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا شود.
افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس و در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، احتمال رسیدن شاخص آلودگی به سطح ناسالم برای همه گروهها، بهویژه در مناطق پرتردد و صنعتی، از پیامدهای این شرایط عنوان شده است.
سازمان هواشناسی در این زمینه بر اجرای استانداردهای سختگیرانه آلایندگی برای صنایع و وسایل نقلیه، مدیریت بهینه مصرف سوختهای فسیلی، کاهش ترددهای غیرضروری، پرهیز گروههای حساس از فعالیتهای ورزشی در فضای باز و پایش مستمر شاخصهای آلودگی هوا توسط دستگاههای مسئول برای اتخاذ تصمیمات لازم در راستای حفظ سلامت شهروندان تأکید کرده است.
