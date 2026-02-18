۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۱۲

بارش و کاهش دما در شمال؛ آلودگی هوا برای تهران و کرج

سازمان هواشناسی از بارش پراکنده و کاهش دما در شمال کشور خبر داد و هم‌زمان نسبت به تشدید آلودگی هوا و وارونگی دما در تهران و کرج هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی الگوهای هواشناسی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد امروز (چهارشنبه) در شمال‌غرب و غرب سواحل دریای خزر، در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر رخ می‌دهد و در مناطق مرتفع، رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. در سایر مناطق کشور، جو آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود.

روز پنجشنبه در شمال‌غرب و غرب سواحل دریای خزر، افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما روی می‌دهد و در برخی مناطق، رگبار باران و در ارتفاعات بارش برف انتظار می‌رود.

روز جمعه نیز در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، وزش باد همراه با کاهش دما، رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

براساس این گزارش، در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، جو آرام و پایداری در اکثر مناطق کشور مستقر خواهد بود. اما روز دوشنبه با عبور موجی از تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل و سواحل دریای خزر، افزایش ابر، بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی کشور همچنین با صدور هشداری، از حاکمیت الگوی پایداری جو و وقوع وارونگی دما طی امروز در تهران و کرج خبر داد که می‌تواند موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا شود.

افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، احتمال رسیدن شاخص آلودگی به سطح ناسالم برای همه گروه‌ها، به‌ویژه در مناطق پرتردد و صنعتی، از پیامدهای این شرایط عنوان شده است.

سازمان هواشناسی در این زمینه بر اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه آلایندگی برای صنایع و وسایل نقلیه، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش ترددهای غیرضروری، پرهیز گروه‌های حساس از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز و پایش مستمر شاخص‌های آلودگی هوا توسط دستگاه‌های مسئول برای اتخاذ تصمیمات لازم در راستای حفظ سلامت شهروندان تأکید کرده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

      تو رو خدا انقدر خبرهای اشتباه در مورد هواشناسی ننویسید! ما شمالی هستیم و اینجا هوا مثل تابستون گرم شده! چرا با این خبرها سعی در سرازیری تهران و کرج به سمت شمال کشور رو دارید؟!

