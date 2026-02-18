به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کودک و نوجوان سازمان هنری رسانه‌ای اوج دوره آموزشی «دیدار با زنان شاهنامه» را ویژه علاقه‌مندان به ادبیات فارسی و فعالان حوزه هنرهای نمایشی برگزار می‌کند. در این دوره شرکت‌کنندگان در قالب هفت نشست به بررسی ده شخصیت زن مهم شاهنامه خواهند پرداخت و ضمن تحلیل ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی آنان، لایه‌های پنهان داستان‌ها و تأویل‌هایی از نقش و معنای حضور این شخصیت‌ها در روایت‌های حماسی را مرور خواهند کرد.

در جریان برگزاری دوره آموزشی «دیدار با زنان شاهنامه»، همچنین به کهن‌الگوهای مؤثر در شکل‌گیری شخصیت‌های زن شاهنامه اشاره می‌شود، ابیاتی از شاهنامه خوانش و تحلیل می‌شود و زمینه آشنایی عمیق‌تر مخاطبان با زبان و فضای شاهنامه فراهم خواهد شد.

فرصت ثبت‌نام در دوره آموزشی «دیدار با زنان شاهنامه» تا پایان اسفندماه اعلام شده و شهریه این دوره ۵۰۰ هزار تومان است.

این دوره آموزشی از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و در قالب ۷ جلسه، سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کارستان بهارستان واقع در بهارستان، خیابان ابن‌سینا، بعد از بیمارستان طرفه، پلاک ۸۸ برگزار خواهد شد. تدریس این دوره را زینب افراخته، مروّج شاهنامه بر عهده دارد.