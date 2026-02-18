۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

۱۳۰۰تن فرآورده دامی معدوم شد؛افزایش دوبرابری نظارت ها طی رمضان و نوروز

تهران- مدیرکل دامپزشکی استان تهران از تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های دامی استان خبر داد و گفت: ۱۳۰۰ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی،صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از تشدید نظارت‌های بهداشتی بر تمامی مراکز عرضه فرآورده‌های دامی استان تهران خبر داد و اعلام کرد که همکارانش از ۲۸ بهمن تا ۱۵ فروردین، ۵۰ روز تمام در آماده‌باش خواهند بود.

شریعتی با اشاره به اهمیت سلامت فرآورده‌های دامی و نقش آن در تامین امنیت غذایی مردم گفت: همکاران ما در حوزه دامپزشکی عملیات نظارت بهداشتی خود را دوچندان کرده‌اند تا مردم مطمئن باشند فرآورده‌های دامی را با سلامت و کیفیت از مراکز مجاز دریافت می‌کنند. امسال با توجه به آزادسازی قیمت ارز و تغییرات اقتصادی، شرایط حساس‌تر است و به همین دلیل تعداد اکیپ‌های نظارتی افزایش یافته است.

وی افزود: استان تهران دارای حدود ۱۵ هزار مرکز عرضه فرآورده‌های دامی شامل واحدهای تولید، بسته‌بندی، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز توزیع است. طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۶۳ هزار مورد بازدید توسط همکاران ما انجام شده و بیش از ۱۳۰۰ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از چرخه انسانی حذف شده است.

شریعتی با تاکید بر همکاری نهادهای قضایی و تعزیرات گفت: پرونده‌های مختلفی تشکیل شده و اقدامات قضایی و تعزیراتی مکمل فعالیت‌های بهداشتی ماست تا سلامت و اقتصاد مردم دچار مشکل نشود.

وی درباره صادرات و واردات فرآورده‌های دامی اظهار داشت: در ۱۰ ماه گذشته، مجوز صادرات فرآورده‌های دامی به بیش از ۳۰ کشور صادر شده و حدود ۳۰۰۰ مورد مجوز برای صادرات انجام شده است. در همین مدت بیش از ۲۰۰ هزار تن لبنیات شامل شیر خشک، پنیر، کره و سایر فرآورده‌ها صادر شده است. همچنین بیش از ۲۵۰۰ مجوز واردات نهاده‌ها و فرآورده‌های دامی از حدود ۲۵ کشور صادر شده و تمامی آزمایش‌های لازم انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران درباره دام و بیماری‌ها نیز توضیح داد: استان تهران حدود ۱۴۵۰ واحد دام سنگین با ظرفیت بیش از ۵۰۰ هزار راس و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار راس دام سبک دارد. واکسیناسیون بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و بیماری‌های واگیردار دامی در این واحدها انجام شده و بیماری برفکی با سویه جدید طی کمتر از ۴۰ روز کنترل شد.

شریعتی همچنین به آماده‌باش دامپزشکی در ایام تعطیل و ماه رمضان اشاره کرد: نظارت‌ها در تمامی مراکز عرضه و تولید فرآورده‌های دامی به‌صورت شبانه‌روزی اعمال می‌شود و شبکه‌های دامپزشکی استان آماده دریافت شکایات و سوالات مردم هستند. شماره تلفن ۱۵۱۲ و سامانه فواد ۲۸ برای پاسخگویی به مردم فعال است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تامین به موقع فرآورده‌های دامی گفت: خدا را شکر تا به امروز کوچکترین مشکلی در تامین گوشت، مرغ و تخم‌مرغ در استان تهران نداشتیم و تمامی اقدامات برای حفظ سلامت و امنیت غذایی مردم ادامه دارد. امید است ماه رمضان برای هموطنان عزیز ماهی پر خیر و برکت باشد.

