۱۳۰۰تن فرآورده دامی معدوم شد؛افزایش دوبرابری نظارت ها طی رمضان و نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی،صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از تشدید نظارت‌های بهداشتی بر تمامی مراکز عرضه فرآورده‌های دامی استان تهران خبر داد و اعلام کرد که همکارانش از ۲۸ بهمن تا ۱۵ فروردین، ۵۰ روز تمام در آماده‌باش خواهند بود.

شریعتی با اشاره به اهمیت سلامت فرآورده‌های دامی و نقش آن در تامین امنیت غذایی مردم گفت: همکاران ما در حوزه دامپزشکی عملیات نظارت بهداشتی خود را دوچندان کرده‌اند تا مردم مطمئن باشند فرآورده‌های دامی را با سلامت و کیفیت از مراکز مجاز دریافت می‌کنند. امسال با توجه به آزادسازی قیمت ارز و تغییرات اقتصادی، شرایط حساس‌تر است و به همین دلیل تعداد اکیپ‌های نظارتی افزایش یافته است.

وی افزود: استان تهران دارای حدود ۱۵ هزار مرکز عرضه فرآورده‌های دامی شامل واحدهای تولید، بسته‌بندی، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز توزیع است. طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۶۳ هزار مورد بازدید توسط همکاران ما انجام شده و بیش از ۱۳۰۰ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از چرخه انسانی حذف شده است.

شریعتی با تاکید بر همکاری نهادهای قضایی و تعزیرات گفت: پرونده‌های مختلفی تشکیل شده و اقدامات قضایی و تعزیراتی مکمل فعالیت‌های بهداشتی ماست تا سلامت و اقتصاد مردم دچار مشکل نشود.

وی درباره صادرات و واردات فرآورده‌های دامی اظهار داشت: در ۱۰ ماه گذشته، مجوز صادرات فرآورده‌های دامی به بیش از ۳۰ کشور صادر شده و حدود ۳۰۰۰ مورد مجوز برای صادرات انجام شده است. در همین مدت بیش از ۲۰۰ هزار تن لبنیات شامل شیر خشک، پنیر، کره و سایر فرآورده‌ها صادر شده است. همچنین بیش از ۲۵۰۰ مجوز واردات نهاده‌ها و فرآورده‌های دامی از حدود ۲۵ کشور صادر شده و تمامی آزمایش‌های لازم انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران درباره دام و بیماری‌ها نیز توضیح داد: استان تهران حدود ۱۴۵۰ واحد دام سنگین با ظرفیت بیش از ۵۰۰ هزار راس و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار راس دام سبک دارد. واکسیناسیون بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و بیماری‌های واگیردار دامی در این واحدها انجام شده و بیماری برفکی با سویه جدید طی کمتر از ۴۰ روز کنترل شد.

شریعتی همچنین به آماده‌باش دامپزشکی در ایام تعطیل و ماه رمضان اشاره کرد: نظارت‌ها در تمامی مراکز عرضه و تولید فرآورده‌های دامی به‌صورت شبانه‌روزی اعمال می‌شود و شبکه‌های دامپزشکی استان آماده دریافت شکایات و سوالات مردم هستند. شماره تلفن ۱۵۱۲ و سامانه فواد ۲۸ برای پاسخگویی به مردم فعال است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تامین به موقع فرآورده‌های دامی گفت: خدا را شکر تا به امروز کوچکترین مشکلی در تامین گوشت، مرغ و تخم‌مرغ در استان تهران نداشتیم و تمامی اقدامات برای حفظ سلامت و امنیت غذایی مردم ادامه دارد. امید است ماه رمضان برای هموطنان عزیز ماهی پر خیر و برکت باشد.