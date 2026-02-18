  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

رهاسازی آب برای کشاورزان شادگان اولویت نخست وزارت نیرو باشد

اهواز - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: رهاسازی آب و رفع مشکلات کشاورزان و بخش کشاورزی شهرستان، اولویت نخست وزارت نیرو باشد.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رهاسازی فوری آب کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های برق، مطالبه جدی مردم شادگان از وزارت نیرو است.

وی با بیان اینکه رسیدگی و توجه به مشکلات کشاورزان زحمتکش شهرستان شادگان از وظایف اولیه ما است افزود: رهاسازی و تامین آب نخیلات و کشاورزی این شهرستان باید به صورت مستمر انجام شود.

خنفری ادامه داد: کشاورزان شادگانی با مشکل تأمین آب کشاورزی مواجه هستند و دستگاه‌های ذیربط باید در زمینه افزایش میزان آب رها سازی شده به این شهرستان تلاش بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم شادگان در خاتمه از وزارت نیرو انتظار داریم نسبت به آب کشاورزی به خصوص در حوضه جراحی رهاسازی کنند تا آب مورد نیاز شهرستان‌ شادگان تأمین شود.

