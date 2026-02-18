افشین: بودجه علمی کشور نسبت به سال قبل جهش خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت خبرنگاران و در رابطه با ارایه بسته‌های حمایتی مالی معاونت علمی اظهار کرد : بسته‌های حمایتی که گفته بودیم فعال شده است .هفت به اضافه یک بسته فعال شده است و چند تا از شرکت‌ های مورد نظر بخش علمی هم بر اساس مستنداتی که وجود دارد حتی مبلغه مورد نظر را دریافت کردند.

وی‌ در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه ۱۴۰۵ معاونت علمی خاطرنشان کرد: آنچه که مصوب شده است این است که ما یک جهشی نسبت به سال قبل در بودجه داشته باشیم و از این جهت خوب هست البته این میزان خیلی زیاد نیست ولی نسبت به سال گذشته بودجه ما بهتر خواهد بود.

افشین بیان کرد: بودجه شرکت‌های دانش بنیان جدا نیست و باید بعداً به آنها تخصیص دهیم

وی ادامه داد: نصف بودجه ای که به ما اختصاص داده می‌شود به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می‌شود و همه آن چک در حال حاضر ملاحظه می‌شود بودجه معاونت علمی نیست.