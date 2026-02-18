به گزارش خبرگزاری مهر، ماجرای شفای عجیب مسعود خاتمی، میهمان برنامه محفل، قاری جوانی که بر اثر یک شوک ناگهانی دچار لکنت و فلجی شده بود، اکنون در قالب کتابی با عنوان «زلزلهای که آرام گرفت» توسط موسسه چاپ و نشر بینالملل روانه بازار کتاب شده است.
این اثر به قلم سمیرا مختاری، داستان واقعی زندگی قاری قرآنی است که در اوج ناتوانی در تکلم، تنها هنگام تلاوت آیات الهی زبانش باز میشد. نویسنده در این کتاب شرح میدهد که چگونه طعنههای اطرافیان و جمله تلخ «به حسینتون بگو کاری برات بکنه»، دلی شکسته را راهی کربلا کرد و تربت سیدالشهدا (ع) پایانی بر تمام رنجهای جسمانی او شد.
کتاب «زلزلهای که آرام گرفت» تلاشی است مکتوب برای ثبت لحظات نابی از استیصال انسان و پاسخ معجزهگونه اهلبیت(ع) که پیش از این مخاطبان تلویزیونی گوشههایی از آن را شنیده بودند.
