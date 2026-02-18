به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه مجمع عمومی هیئت فوتبال استان خراسان رضوی اظهار داشت: بر اساس لیستی که سرمربی تیم ملی در اختیار ما قرار داده، تعدادی از بازیکنان را برای طی مراحل صدور روادید به سفارت آمریکا در امارات اعزام کردهایم.
وی تاکید کرد: اعزام این بازیکنان به سفارت آمریکا به این معنا نیست که تمامی نفراتی که برای دریافت ویزا اقدام میکنند، حتماً در فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهند داشت. این اقدام صرفاً در راستای پیشبینیهای لازم و جلوگیری از بروز مشکل احتمالی انجام شده است.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به احتمال سختگیری از سوی کشور میزبان افزود: با توجه به اینکه ممکن است آمریکا برخوردی خصمانه داشته باشد، ما باید تدابیری اتخاذ کنیم تا در صورتی که به بازیکنی ویزا داده نشد، بتوانیم جایگزین مناسبی برای او در اختیار داشته باشیم. به همین دلیل، تعداد بیشتری از بازیکنان را نسبت به جامهای جهانی گذشته به سفارت معرفی کردهایم.
تاج ادامه داد: تصمیم ما این است که با قدرت در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کنیم و تمام تمهیدات لازم را برای حضور کامل و بدون مشکل تیم ملی اندیشیدهایم. در این زمینه هماهنگیهای لازم نیز با فیفا انجام شده است.
وی با اشاره به قوانین فیفا خاطرنشان کرد: طبق قانون، هیچ کشور میزبان حق ندارد تیمی را که در جام جهانی حضور دارد، محدود کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اصل فیرپلی زیر سوال خواهد رفت. تمامی کشورها باید با نهایت ظرفیت و ترکیب کامل خود در این رقابتها شرکت کنند.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از قطعی شدن برنامههای تدارکاتی تیم ملی خبر داد و گفت: دو دیدار تدارکاتی تیم ملی برای فروردین ۱۴۰۵ قطعی شده و اسامی تیمهای حریف نیز اعلام شده است.
تاج در پایان در خصوص حضور تماشاگران در ورزشگاهها اظهار داشت: تلاش میکنیم شرایط حضور تماشاگران نیز به مرور فراهم شود تا بتوانیم از حمایت هواداران در ورزشگاهها بهرهمند شویم.
