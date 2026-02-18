مخبر:  واحدهای دانش بنیان موتور محرک اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر صبح امروز (چهارشنبه) در این بازدید ضمن گفتگوی نزدیک با این فناوران که توانسته اند در رقابت های علمی داخلی بیش از ۷ جایزه برتر را کسب کنند، پس از شنیدن نقطه نظرات و دغدغه های ایشان، با تبریک فرارسیدن روز کارآفرینی به تمامی تلاشگران عرصه تولید و صنعت کشور، نقش و جایگاه مهندسان و تکنسین‌های جوان را در خودکفایی ملی بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: آنچه امروز در این مجموعه به چشم می‌خورد، جلوه‌ای ای از اقتصاد مقاومتی و نمونه‌ای درخشان از اعتماد به توان داخل است؛ جایی که نخبگان این مرزوبوم توانسته‌اند با اتکا به دانش بومی، پیچیده‌ترین تجهیزات صنعتی را طراحی و تولید کنند.

مخبر با اشاره به تلاش دشمنان برای فشار حداکثری و متوقف کردن چرخ صنعت کشور، تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با اعمال تحریم‌های فلج‌کننده می‌تواند ایران را از مسیر پیشرفت بازدارد، اما شما عزیزان با همت عالی و ایمان راسخ، در مسیر خنثی سازی توطئه‌های دشمن گام برداشته و ثابت کردید که تحریم ها می تواند فرصتی برای شکوفایی استعدادهای نهفته و رسیدن به خودکفایی باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با تمجید از تلاش بی‌وقفه کارگران و متخصصان این واحد تولیدی برای ساخت سانتریفیوژها، افزود: دستیابی به فناوری ساخت سانتریفیوژهای صنعتی که روزی در انحصار کشورهای خاصی بود، امروز توسط شما جوانان به ثمر نشسته است. این موفقیت بزرگ نشان می‌دهد که بخش خصوصی فناور و دانش‌بنیان می‌تواند در حساسترین زمینه‌ها، کشور را از وابستگی نجات دهد و به قله‌های افتخار برساند.

وی با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی فناور باید به یک گفتمان غالب در کشور تبدیل شود، تأکید کرد: واحدهای دانش‌بنیان مانند این مجموعه، موتور محرک اقتصاد مقاومتی در کشور هستند و رسالت اصلی حاکمیت و دولت، رفع موانع پیش روی این شرکت‌ها و ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آن‌هاست. مشکلات تولید باید با همفکری و هم اندیشی میان مسئولان و فعالان این عرصه شناسایی و مرتفع گردد.

گفتنی است این شرکت با تکیه بر توان مهندسان خود، طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژهای مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در دستور کار قرار داده و همچنین در حوزه سلامت و تولید دارو نیز به طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات پیشرفته سانتریفیوژ اقدام کرده است.

ماموریت اصلی این شرکت طراحی و توسعه تجهیزات پیشرفته جداسازی به خصوص سانتریفیوژهای پیشرفته صنعتی و آزمایشگاهی برای استفاده در صنایع نفت،غذایی، داروسازی و معدنی می‌باشد و تاکنون موفق به تولید بیش از ۱۰ مدل سانتریفیوژ پیشرفته شده‌است که برخی از آن‌ها برای اولین بار در ایران تولید شده و هم‌اکنون در خط تولید بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند.

تأمین، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از تجهیزات صنعتی، دیگر حوزه فعالیت این مجموعه به شمار می‌رود که با هدف تکمیل زنجیره تأمین داخل و کاهش وابستگی به خارج انجام می‌شود. انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه کاربردی جهت ایجاد دانش فنی و بومی‌سازی فناوری‌های روز دنیا نیز از اولویت‌های این شرکت است.همچنین تأمین قطعات یدکی و مواد مصرفی مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی با تکنولوژی پیشرفته از دیگر فعالیت‌های این مجموعه است که نقش مهمی در پایداری خطوط تولید صنایع مختلف ایفا می‌کند.