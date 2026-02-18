۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

ترافیک نیمه‌سنگین در جاده‌های شمالی و مسدودیت‌های برخی از جاده‌ها

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از وضعیت ترافیکی نیمه‌سنگین در برخی محورهای شمالی کشور و مسدودیت تعدادی از جاده‌ها در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از وضعیت ترافیکی نیمه‌سنگین در برخی محورهای شمالی کشور و مسدودیت تعدادی از جاده‌ها در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه خبر داد و از رانندگان خواست که با احتیاط بیشتر در جاده‌ها تردد کنند.

به گفته سرهنگ محبی، ترافیک در چندین محور پر تردد کشور به دلیل افزایش حجم سفرها و شرایط جوی نیمه‌سنگین شده است.
این وضعیت در محورهای کرج-چالوس، هراز و آزادراه‌های کرج-قزوین و قزوین-کرج مشاهده می‌شود.

وی همچنین از مسدودیت چندین محور به دلیل برف و یخبندان در نقاط مختلف کشور خبر داد.

محورهای با ترافیک نیمه‌سنگین؛ مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس (حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه)؛ مسیر جنوب به شمال محور هراز (محدوده سه‌راهی چلاو)؛آزادراه کرج-قزوین (محدوده گلشهر)؛ آزادراه قزوین-کرج (حدفاصل ساسانی تا پل فردیس) و محورهای مسدود غیرشریانی؛ محور پونل – خلخال ، محور هشتگرد – طالقان ، محور کوثر-خلخال، محور پاتاوه-دهدشت است.

محورهای دارای انسداد فصلی نیز در گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده است.

سرهنگ محبی همچنین از رانندگان خواست تا پیش از سفر از وضعیت جاده‌ها و شرایط راه‌ها مطلع شوند و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

محدثه رمضانعلی

