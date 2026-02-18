به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از وضعیت ترافیکی نیمه‌سنگین در برخی محورهای شمالی کشور و مسدودیت تعدادی از جاده‌ها در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه خبر داد و از رانندگان خواست که با احتیاط بیشتر در جاده‌ها تردد کنند.

به گفته سرهنگ محبی، ترافیک در چندین محور پر تردد کشور به دلیل افزایش حجم سفرها و شرایط جوی نیمه‌سنگین شده است.

این وضعیت در محورهای کرج-چالوس، هراز و آزادراه‌های کرج-قزوین و قزوین-کرج مشاهده می‌شود.

وی همچنین از مسدودیت چندین محور به دلیل برف و یخبندان در نقاط مختلف کشور خبر داد.

محورهای با ترافیک نیمه‌سنگین؛ مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس (حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه)؛ مسیر جنوب به شمال محور هراز (محدوده سه‌راهی چلاو)؛آزادراه کرج-قزوین (محدوده گلشهر)؛ آزادراه قزوین-کرج (حدفاصل ساسانی تا پل فردیس) و محورهای مسدود غیرشریانی؛ محور پونل – خلخال ، محور هشتگرد – طالقان ، محور کوثر-خلخال، محور پاتاوه-دهدشت است.

محورهای دارای انسداد فصلی نیز در گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده است.

سرهنگ محبی همچنین از رانندگان خواست تا پیش از سفر از وضعیت جاده‌ها و شرایط راه‌ها مطلع شوند و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.