به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه نحوه فعالیت و ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در ماه مبارک رمضان از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش و به موجب بخشنامه صادره، با هدف تسهیل در بهره‌مندی هرچه بیشتر کارکنان دولت از فضائل و معنویات ماه میهمانی خدا، ساعت آغاز به کار تمامی دستگاه‌های اجرایی ستادی و استانی در ایام ماه مبارک رمضان به صورت شناور تعیین شده است.

طبق مفاد این بخشنامه که در راستای اجرای ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده، جزئیات ساعات کاری به شرح زیر است:

بازه زمانی ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح ساعت پایان کار: بازه زمانی ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰

این بخشنامه تاکید دارد که شناوری ساعت کاری شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌شود، اما واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، مراکز آموزشی و بهداشتی از این قاعده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهند بود.

تأخیر در شروع به کار ادارات در روزهای پس از شب‌های قدر

همچنین در این بخشنامه تدابیر ویژه‌ای برای روزهای پس از شب‌های پرفیض قدر اتخاذ شده است. بر این اساس، به منظور توفیق بیشتر در عبادت و احیای این شب‌ها، ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی در روزهای پس از شب‌های قدر، ساعت ۱۰:۰۰ صبح تعیین شده است.