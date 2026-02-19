به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان بناب گفت: موضوع خودکشی یکی از دغدغههای شبانهروزی ما است و میدانیم وضعیت بناب نیازمند مداخلات جدی است.
اشراقی اسکوئی در ادامه با اشاره به لزوم افزایش بهرهگیری از نهادهای غیردولتی، بیان کرد: ما نیازمند همافزایی غیرنهادی هستیم تا همه سازمانهای غیردولتی با مسئولیت اجتماعی در راستای کاهش آسیبهای رفتارهای خودآسیبرسان فعال باشند.
مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری در پایان خاطر نشان کرد: رسانهها، شهرداریها، نهادهای مدنی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه علمیه و همه باید با گفتوگو با اقشار مختلف سعی در مداخله اجتماعی و ایجاد نشاط اجتماعی داشته باشند.
