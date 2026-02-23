واکنش حماس به تشدید اقدامات اشغالگران علیه اسیران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای با اشاره به تشدید اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران علیه اسیران فلسطینی اعلام کرد: تشدید اقدامات تنبیهی در زندان‌های اشغالگران به‌ ویژه زندان النقب، بخشی از یک رویکرد رسمی برای فشار بر اسرا است.

محمود مرداوی، از رهبران حماس با اشاره به افزایش شکنجه، بی‌توجهی پزشکی و محروم‌سازی اسرا از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مانند غذا و آب در ماه رمضان، تاکید کرد این اقدامات با هدف شکستن اراده و تضعیف پایداری اسرا انجام می‌شود.

وی مسئولیت کامل پیامدهای این روند، به‌ ویژه در قبال اسرای بیمار و سالمند، را متوجه اشغالگران دانست و نسبت به احتمال تشدید تنش‌ها در داخل زندان‌ها هشدار داد.

مرداوی همچنین تصریح کرد: این سیاست‌ها به تسلیم اسرا منجر نخواهد شد و از فلسطینی ها در کرانه باختری، قدس و دیگر مناطق خواست برای حمایت از اسرا، تحرکات مردمی و اعتراضی را گسترش دهند.