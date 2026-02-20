۱ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۲۲

سرنگونی ۱۴۹ پهپاد اوکراینی به دست روسها

سرنگونی ۱۴۹ پهپاد اوکراینی به دست روسها

منابع روسی از سرنگونی ۱۴۹ پهپاد اوکراینی طی ساعات گذشته و پیشروی نیروهای این کشور در زاپروژیا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۴۹ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بریانسک، دریای سیاه و دریای آزوف رهگیری و سرنگون کردند.

همزمان سرگئی رودسکوی معاون ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس اداره عملیات ستاد کل ارتش روسیه گفت: نیروهای ما در دوازده کیلومتری شهر زاپروژیا قرار دارند.

همچنین منابع روسی اعلام کردند که نیروهای روسی در منطقه سومی اوکراین پیشروی های گسترده ای داشته و بر ۹ منطقه مسلط شده اند.

این در حالی است که ساعاتی قبل سرگئی رودسکوی معاون ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس اداره عملیات ستاد کل ارتش روسیه گفت: اوکراین در سال ۲۰۲۵ حدود ۶ هزار و ۷۰۰ تانک و خودروی زرهی رزمی، بیش از ۱۲ هزار قبضه سلاح و خمپاره و بیش از ۵۲۰ هزار پرسنل نظامی را از دست داد.

وی افزود: ارتش اوکراین از ابتدای عملیات ویژه نظامی تاکنون در مجموع بیش از یک و نیم میلیون نیروی نظامی را از دست داده است.

اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ۱۵ بهمن گفت: آمار رسمی سربازان – اعم از کادری و وظیفه – که در میدان نبرد کشته شده‌اند، ۵۵ هزار نفر است.

